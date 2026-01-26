दरिंदों ने हैवानियत की हदे की पार, कक्षा छह की छात्रा के साथ छह माह तक किया दुष्कम, पहले हल्द्धानी में फिर गोरखपुर में बेचा

पटना। बिहार के बगहा से इंसानियत की सभी हदे पार कर देनी की घटना सामने आई है। यहां पर पहले कक्षा छह में पढ़ने वाली एक मासूम छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, इसके बाद हैवानों ने मासूम को बेच दिया। छह माह में मासूम को कई बार खरीदा और बेचा गया। इस दौरान अनगिनत बार अलग-अलग लोगों ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। मासूम को बिहार से ले जा कर उत्तराखण्ड के हल्द्धानी में बेचा गया था। छह माह बाद गोरखपुर पुलिस गोला थाना क्षेत्र से मासूम को बरामद किया है।

बता दे कि बिहार ​बगहा जनपद भैरोगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा छह की छात्रा 25 जुलाई 2025 की शाम कोचिंग पढ़ने जा रही थी। गांव से बाहर निकलते ही छात्रा को गांव के ही एक बुजुर्ग आदमी ने रास्ते में रोका लिया। थोड़ी देर बात करने के बाद बुजुर्ग आदमी ने छात्रा को चाय पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। छात्रा को जब होश आया तो वह उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कमरे में बंद थी और वहां पर गांव का ही दबंग व्यक्ति असलम खां मौजूद था। छात्रा के मुताबिक उसे हल्द्वानी में कई दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। छात्रा ने जब घर जाने की जिद की तो, तो उसे लाठी से बेरहमी से पीटा गया। हालात उस समय और खराब हो गया जब हवस मिटाने के बाद ​दरिंदों ने उसे गोरखपुर में एक दूसरे गैंग को बेच दिया।

गोरखपुर के गोला पुलिस स्टेशन इलाके में पिछले डेढ़ माह से छात्रा को बंधक बना कर रखा हुआ था। इस दौरान छात्रा को पता चला कि उसकी फोटो अखबार में छपी है और पुलिस उसे तलाश कर रही है। पकड़े जाने के डर से अपराधी छात्रा को कही और बेचने की योजना बना रहा है। इस दौरान मौका पाकर छात्रा अपराधियों के चुंगल से भाग निकली और जाकर एक प्राईवेट क्लिनिक में पहुंच। वहां पर छात्रा की हालत देख कर एक महिला डाक्टर ने पुलिस को सूचना कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा से उसका पता पूछ कर परिजनों को सूचना की।

सूचना मिलते ही परिजन बगहा पुलिस के साथ गोरखपुर के गोला थाना पहुंची। अपनी दिव्यांग मां और मजदूर पिता को देखकर छात्रा ने उन्हें गले लगा लिया और घंटों तक बेकाबू होकर रोती रही। वहीं मां-बाप के चेहरे पर अपनी बेटी को वापस पाने की खुशी थी। बगहा SDPO देवेंद्र कुमार ने बताया कि छात्रा को वापस लाया जा रहा है। सभी के लौटने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। इय मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर कोर्ट में नाबालिग छात्रा का बयान दर्ज किया जा चुका है। अभी छात्रा को मेडिकल देखभाल और काउंसलिंग के लिए भेजा गया है।