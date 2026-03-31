29 सितंबर से चार अक्टूबर को बीच होगा कनाडा सुपर 60 लीग, दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा फिर लीग में करूंगा वापसी

नई दिल्ली। कनाडा सुपर 60 लीग अपने बहुप्रतीक्षित दूसरे सीज़न के लिए 29 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया गया है। प्रतियोगिता के सभी मैच वैंकूवर के मशहूर BC Place Stadium में खेले जाएंगे। अपने ज़बरदस्त पहले सीज़न के बाद, जिसने दुनिया भर के फ़ैन्स का दिल जीत लिया था। कनाडा सुपर 60 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर पर एक अहम इवेंट बनने की अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। लीग पार्टनर युवराज सिंह ने कहा कि पिछले साल के पहले सीज़न की सफलता के बाद मुझे यह बताते हुए सचमुच बहुत खुशी हो रही है कि कनाडा सुपर 60 अपने दूसरे सीज़न के लिए वापसी कर रहा है। फ़ैन्स, खिलाड़ियों और दुनिया भर के क्रिकेट समुदाय से मिली प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहजनक थी। यह साफ़ था कि दुनिया ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हम यहां क्या बना रहे हैं। इस साल हम कनाडा सुपर 60 को दुनिया भर के क्रिकेट कैलेंडर में एक अहम इवेंट के तौर पर स्थापित करने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हैं। यह एक ऐसी लीग है जो न सिर्फ़ मनोरंजन करती है, बल्कि कनाडा के युवा क्रिकेटरों चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं को खेल के कुछ महान खिलाड़ियों के साथ खेलने के सार्थक अवसर भी प्रदान करती है।

युवराज ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं BC Place में वापस आने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। यह सचमुच एक अनोखी जगह है और छत के नीचे, इतने जोशीले फ़ैन्स के सामने खेलना इस अनुभव को बहुत ही ख़ास बना देता है। क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट अमजद बाजवा ने कहा कि कनाडा सुपर 60 कनाडा और पूरे उत्तरी अमेरिका में क्रिकेट के विकास और विस्तार के लिए एक बड़ा कदम है। पहले सीज़न की सफलता ने इस क्षेत्र में इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता और यहाँ की अपार संभावनाओं को दिखाया है। यह लीग न केवल विश्व-स्तरीय मुकाबले के बारे में है, बल्कि कनाडाई खिलाड़ियों के लिए उच्चतम स्तर पर पहचान बनाने के रास्ते और अवसर पैदा करने के बारे में भी है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश कोलंबिया और पश्चिमी तट के समुदायों को क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों को अपने ही आंगन में खेलते देखने का अवसर मिले। कनाडा सुपर 60 जैसी पहल इस देश में क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल मंत्री ऐनी कांग ने कहा कि हमें कनाडा सुपर 60 लीग और क्रिकेट प्रशंसकों का BC Place में फिर से स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम की मेज़बानी करना खिलाड़ियों, कोचों और दर्शकों का हमारी विश्वस्तरीय सुविधाओं में स्वागत करने और हमारे खूबसूरत प्रांत को दुनिया के सामने दिखाने का एक रोमांचक अवसर है। सुपर 60 जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रांत की लुक वेस्ट टूरिज्म सेक्टर एक्शन प्लान के हिस्से के रूप में खेल के लिए एक गंतव्य के रूप में BC की प्रतिष्ठा को बनाना जारी रखेंगे।