कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को घोषित किया आतंकवादी संगठन, कहा-हिंसा और आतंक के लिए कोई जगह नहीं

नई दिल्ली। बिश्नोई गैंग को कनाडा सरकार ने आतंकवादी संठगन घोषित कर दिया है। कनाडा सरकार की तरफ से जारी अधिकारिक बयान में कहा गया कि, कनाडा में हिंसा और आतंक के कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। कहा जा रहा है कि, कनाडा कानून के अनुसार, इस फैसले के बाद गैंग से जुड़ी सभी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो, जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने कहा, ‘कनाडा में हर व्यक्ति को अपने घर और समुदाय में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। बिश्नोई गैंग ने कुछ समुदायों को डर और हिंसा के माध्यम से निशाना बनाया है। इस गैंग को आतंकवादी सूची में डालने से हमें उनके अपराधों को रोकने और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपकरण मिलते हैं।’

 

