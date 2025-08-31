  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. केंद्र व राज्य सरकार सभी घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्य: सीएम योगी

केंद्र व राज्य सरकार सभी घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्य: सीएम योगी

यूपी सरकार और भारत सरकार हर घुमंतू जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बनाकर के उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए अब तक रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर में 'जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय' प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुके हैं। कुल 101 आश्रम पद्धति विद्यालय, विभाग के द्वारा संचालित हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विमुक्त व घुमंतू जातियों के कल्याणार्थ लखनऊ में आयोजित ‘विमुक्त जाति दिवस समारोह’ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, जो भारत की योद्धा जातियां थीं, जिन्होंने समय-समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ युद्धों में भाग लिया था, उन सबको Criminal Tribes बनाकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। 31 अगस्त, 1952 को बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से उन सभी जातियों को Criminal Tribes से मुक्ति मिली, इसके बाद इन जातियों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।

पढ़ें :- अवैध खनन में घिरे BSP विधायक उमाशंकर सिंह, अफसरों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व को लगाया 60 करोड़ का चूना, CAG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

उन्होंने आगे कहा, यूपी सरकार और भारत सरकार हर घुमंतू जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बनाकर के उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए अब तक रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर में ‘जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय’ प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुके हैं। कुल 101 आश्रम पद्धति विद्यालय, विभाग के द्वारा संचालित हैं।

सरकार के द्वारा ‘राजकीय उन्नयन बस्ती योजना’ के अंतर्गत कानपुर, मुरादाबाद और लखीमपुर में भूमि आवंटन का काम उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें कभी Criminal Tribes घोषित किया गया था। हमारी सरकार ने वनटांगिया ग्राम को राजस्व गांव का दर्जा दिया। उन्हें मत प्रदान करने का अधिकार दिया। आज उन सबके पास अपने पक्के मकान बन गए हैं। उनके लिए स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, हॉस्पिटल बन गए हैं। शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, कुम्हार जाति के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से लेकर जून तक गांव का तालाब मिट्टी निकालने के लिए उन्हें फ्री में उपलब्ध होगा। साथ ही, उन्हें सोलर व इलेक्ट्रिक चाक देकर के, प्लास्टिक को प्रतिबंधित करके मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ किया गया, परिणाम है कि आज प्रजापति समुदाय के लोगों की अच्छी आमदनी शुरू हुई है। उन्होंने आगे कहा, राजभर समुदाय के कल्याण के लिए…महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर बहराइच में एक भव्य स्मारक बनाया गया है। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, यूपी सरकार ने 18 अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं। जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए और जिन बच्चों ने कोविड कालखंड में अपने अभिभावक को खोया है, उन बच्चों को हम लोग वहां पर उत्तम एवं अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं।

 

पढ़ें :- ट्रंप के टैरिफ बम फोड़ने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर, भारत दौरा किया रद, अब Quad समिट में नहीं होंगे शामिल

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई दिग्गज क्रिकेटर कप्तानी में खेले

इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई...

अवैध खनन में घिरे BSP विधायक उमाशंकर सिंह, अफसरों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व को लगाया 60 करोड़ का चूना, CAG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

अवैध खनन में घिरे BSP विधायक उमाशंकर सिंह, अफसरों की मिलीभगत से...

जानकीपुरम विस्तार के चार चौराहों को बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान ने सौंदर्यीकरण कराने के लिया गोद, लखनऊ जन विकास महासभा ने किया सम्मानित

जानकीपुरम विस्तार के चार चौराहों को बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान ने...

जमीन के घोटाले में पूर्व मंत्री को पत्नी सहित सात साल की सजा, कोर्ट ने लगाया दो लाख से अधिक का जुर्माना

जमीन के घोटाले में पूर्व मंत्री को पत्नी सहित सात साल की...

केंद्र व राज्य सरकार सभी घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्य: सीएम योगी

केंद्र व राज्य सरकार सभी घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए पूरी...

सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मोहन भागवत की तारीफ, बोले- RSS से बड़ा नहीं है दुनिया में कोई संगठन

सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मोहन भागवत की तारीफ, बोले- RSS से...