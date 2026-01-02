टेक्सटाइल पीएलआई योजना के लिए केंद्र ने बढ़ाई आवेदन की तिथि, अब 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे प्रस्ताव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत नए आवेदन जमा करने की समय सीमा 31 मार्च तक और बढ़ा दी है। टेक्सटाइल मंत्रालय (Ministry of Textiles) ने बताया कि यह विस्तार अगस्त 2025 में एप्लीकेशन पोर्टल फिर से खुलने के बाद मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद किया गया है, जिसमें टेक्सटाइल कंपनियों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे मैन-मेड फाइबर (MMF) अपैरल, MMF फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल में प्रस्ताव जमा किए हैं।