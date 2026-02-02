फिजी में 9 से 12 फरवरी को होगी कॉमनवेल्थ कानून मंत्रियों की बैठक, भारत भी लेगा बैठक में हिस्सा

  1. हिन्दी समाचार
कॉमनवेल्थ की एक प्रेस रिलीज़ कर बताया कि 9 से 12 फरवरी 2026 तक नाडी में होने वाली कॉमनवेल्थ कानून मंत्रियों की बैठक में भारत सहित मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर में कानून का शासन लगातार कमज़ोर हो रहा है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ की एक प्रेस रिलीज़ कर बताया कि 9 से 12 फरवरी 2026 तक नाडी में होने वाली कॉमनवेल्थ कानून मंत्रियों (Commonwealth Law Ministers) की बैठक में भारत सहित मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर में कानून का शासन (rule of law) लगातार कमज़ोर हो रहा है। इन तीन दिनों में कानून मंत्री (law minister) इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे मज़बूत कानूनी सुरक्षा उपाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रक्षा करते हैं, जिसमें लोगों की लोकतंत्र में भाग लेने और सम्मानजनक जीवन जीने की क्षमता से लेकर सुरक्षित हो। साथ ही स्वस्थ समुदायों में रहने का अधिकार शामिल है।

मंत्रियों से यह भी उम्मीद है कि वे न्याय तक पहुंच में सुधार करके और स्थिर समाजों, निष्पक्ष अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करने वाली कानूनी संस्थाओं को मज़बूत करके कानून के शासन को आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक उपायों पर सहमत होंगे। कॉमनवेल्थ महासचिव शर्ली बॉचवे (Commonwealth Secretary-General Shirley Botchway) ने बैठक की मेज़बानी करने के लिए फिजी सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शांति, स्थिरता और विकास के लिए कानून का शासन ज़रूरी है। फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में यह गंभीर दबाव में है। जहां यह कमज़ोर है या असमान रूप से लागू होता है, वहां इसका असर आम लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। कॉमनवेल्थ के लिए, कानून का शासन हमारे चार्टर और हमारे काम की आधारशिला है। इसके लिए व्यावहारिक, सोच-समझकर प्रतिबद्धता और सहयोग की ज़रूरत है, न कि सिर्फ़ बातों की। महासचिव ने आगे कहा कि फिजी में हमारे मंत्री एक साथ मिलकर कानून के शासन को एक मज़बूत भविष्य की नींव के रूप में मज़बूत करेंगे, जहां लोकतंत्र में हर व्यक्ति की आवाज़ हो, हर मज़दूर के साथ सम्मान से पेश आया जाए और हर कमज़ोर समुदाय को बदलते मौसम से बचाया जाए। उम्मीद है कि इस बैठक के नतीजे इस साल के आखिर में एंटीगुआ और बारबुडा में होने वाली कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग (CHOGM) के एजेंडे को आकार देने में मदद करेंगे।

