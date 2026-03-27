डिप्टी सीएम के बयान से साबित हो गया कि सिलेंडर की जमाख़ोरी और कालाबाज़ारी भाजपाई ही कर रहे : अखिलेश यादव

Lucknow : देश में कथित गैस सिलेंडर की किल्लत और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों को लेकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने यूपी की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश का आरोप है कि डिप्टी CM का दावा है कि ‘जिसके यहाँ सिलेंडर न हो वो हमारे यहाँ सूचना भेज दे, हम सिलेंडर भिजवा देंगे’। इस बयान से साबित हो गया है कि सिलेंडर की जमाख़ोरी और कालाबाज़ारी भाजपाई ही कर रहे हैं।

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई कहते हैं कि ‘आपदा में अवसर’ होता है तो भाजपाई और उनके संगी-साथियों के लिए ‘अवसर’ का असली मतलब कालाबाज़ारी करके अकूत दौलत कमाना है। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ” उप्र के भाजपाई डिप्टी सीएम के बयान से ये साबित हो गया है कि सिलेंडर की जमाख़ोरी और कालाबाज़ारी भाजपाई ही कर रहे हैं। डिप्टी CM का दावा है कि ‘जिसके यहाँ सिलेंडर न हो वो हमारे यहाँ सूचना भेज दे, हम सिलेंडर भिजवा देंगे’। इस संदर्भ में आग्रह है कि वो अपना फोन नंबर सोशल मीडिया पर डाल दें या अपने घर, कार्यालय या फिर सीधे अपने जमाख़ोरीवाले अंडरग्राउंड गोदाम का पता ही दे दें।”

सपा प्रमुख ने आगे लिखा, ” भाजपाइयों से कुछ गंभीर सवाल:- दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सेवा का दावा करनेवाले भाजपाई और उनके संगी-साथी अब कहाँ नदारद हैं? – ⁠गैस और तेल की लाइन में लगे लोगों को समझाने और सिलेंडर व तेल दिलवाने के लिए वो गले में भाजपा का पट्टा और गाड़ियों पर भाजपा का झंडा लगाकर क्यों नहीं निकल रहे हैं? – ⁠वो ‘स्टूल’ लगाकर गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों के आगे क्यों नही बैठ जाते? सच तो ये है कि भाजपाई और उनके संगी-साथी हमेशा की तरह भूमिगत हो गये हैं।”

उन्होंने कहा, ‘आपदा में अवसर’ के नारे पर तंज़ कसते हुए अखिलेश ने लिखा, “जब भाजपाई कहते हैं कि ‘आपदा में अवसर’ होता है तो इसका मतलब और क्रोनोलॉजी समझिए:- पहले लोगों को परेशान करो, ⁠’संकट है संकट है’ का प्रचार करो, जितना हो सके भय पैदा करो, कमी-किल्लत को लगातार बढ़ाओ, ⁠लंबी-लंबी लाइन लगवाओ, लाइन में झगड़े करवाओ, आस्तीनी मीडिया से दुष्प्रचार करवाओ, आनेवाले दिनों की किल्लत बताओ, कमी के लिए किसी और को दोषी ठहराओ, ⁠लोग डरकर सामान के लिए भागेंगे, ⁠जब जनता आए तो दाम बढ़ा दो, ⁠ऐसे में संकट को आपदा बताओ, ⁠डरे हुए लोगों को और डराओ, ⁠फिर दाम कई गुना और बढ़ा दो, ⁠पिछले दरवाज़े से सप्लाई करवाओ, कालाबाज़ारी करके बेतहाशा पैसे कमाओ।”

अखिलेश ने लिखा, “दरअसल भाजपाई और उनके संगी-साथियों के लिए ‘अवसर’ का असली मतलब है : कालाबाज़ारी करके अकूत दौलत कमाना। भूख और धूप से तस्त्र लोग भाजपा के महाझूठ से और भी अधिक क्रोधित हो रहे हैं। भाजपा की सोच ही काला-कारोबारी है। भाजपा हटाओ, सुख-चैन पाओ!”