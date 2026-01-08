  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी से पश्चिम बंगाल में बढ़ा सियासी पारा, ममता बनर्जी बोलीं-ED दस्तावेज जब्त कर BJP को देगी

प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी से पश्चिम बंगाल में बढ़ा सियासी पारा, ममता बनर्जी बोलीं-ED दस्तावेज जब्त कर BJP को देगी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के आईटी प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति का ​सियासी पारा बढ़ गया। ईडी की इस कार्रवाई का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध किया है और प्रतीक जैन के आवास पर भी पहुंच गयीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने टीएमसी के आईटी प्रमुख के घर पर छापेमारी की है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के आईटी प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति का ​सियासी पारा बढ़ गया। ईडी की इस कार्रवाई का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध किया है और प्रतीक जैन के आवास पर भी पहुंच गयीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने टीएमसी के आईटी प्रमुख के घर पर छापेमारी की है।

पढ़ें :- UP News : योगी सरकार का सख्त फरमान, बोले- 31 जनवरी तक नहीं दिया चल-अचल संपत्ति का ब्योरा, तो रुकेगा फरवरी का वेतन और प्रमोशन

उन्होंने इस छापेमारी पर सवाल भी ​खड़े करते हुए पूछा कि, क्या राजनीतिक दलों के आईटी प्रमुखों के घरों पर छापा मारना केंद्रीय गृह मंत्री का काम है? उन्होंने इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि, ये गृहमंत्री का सबसे घिनौना काम है। बताया जा रहा है कि, वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की है।

ईडी ने गुरुवार को देश के 6 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने इंडियन पॉलिटकल एक्शन कमेटी (आईपीएसी) के कोलकाता के ऑफिस पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने सरकारी नौकरी दिलाने के फर्जी दावे के घोटाले की जांच में छापेमारी की है। ईडी का कहना है कि एक समूह लोगों को फर्जी नौकरियां दिलाने के नाम पर ठग रहा है।

ममता बनर्जी ने लगाया गंभीर आरोप
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि,उन्होंने हमारे आईटी प्रमुख के आवास पर छापा मारा था। वे मेरी पार्टी के दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त कर रहे थे, जिनमें विधानसभा चुनावों के लिए हमारे उम्मीदवारों का विवरण था। मैंने उन्हें वापस ले लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ये सारे दस्तावेज जब्त कर भाजपा को देने जा रही थी।

 

पढ़ें :- भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से ‘जल से जीवन को ख़तरा है' ये नारा जनता के बीच प्रचलित हो गया: अखिलेश यादव

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा ने एक करोड़ नकली वोट बढ़वाए , ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज हो FIR

अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा ने एक करोड़ नकली वोट बढ़वाए...

गृह मंत्रालय ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

गृह मंत्रालय ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, तुरंत चेंज...

प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी से पश्चिम बंगाल में बढ़ा सियासी पारा, ममता बनर्जी बोलीं-ED दस्तावेज जब्त कर BJP को देगी

प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी से पश्चिम बंगाल में बढ़ा...

सोमनाथ मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक क्षणों को पीएम मोदी ने किया याद, तस्वीरों को किया शेयर

सोमनाथ मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक क्षणों को पीएम मोदी ने किया याद,...

थलपति विजय की 'जन नायकन' को सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने पर मचा बवाल, कांग्रेस ने बताया तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री पर हमला

थलपति विजय की 'जन नायकन' को सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने पर मचा...

Gold-Silver Price : सोने-चांदी औंधे मुंह गिरा, एक झटके में चांदी 12225 रुपये टूटी और गोल्ड 1232 हुआ सस्ता

Gold-Silver Price : सोने-चांदी औंधे मुंह गिरा, एक झटके में चांदी 12225...