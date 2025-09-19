'चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा...' राहुल गांधी ने EC पर साधा निशाना

  1. हिन्दी समाचार
New Delhi. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कथित वोट डिलीट किए जाने के आरोपों के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। गुरुवार को कथित वोट चोरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल ने दावा किया था कि सॉफ्टवेयर के जरिये कांग्रेस का वोट डिलीट किया जा रहा है, दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक निशाने पर हैं। 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग का नाम लिए बिना निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ – ऐसे भी हुई वोट चोरी! चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा।’ इसके साथ उन्होंने गुरुवार को हुई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दावा किया कि नागराज नाम के एक व्यक्ति ने 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे और फिर 2 वोट काटकर सो गए।

चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए राहुल ने गुरुवार को कहा था, ‘नागराज जी ने 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर दिए ख़ास बात है- नागराज जी, सुबह 4 बजे उठे, 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे और फिर 2 वोट काटकर सो गए। हमारा सवाल था कि क्या चुनाव आयोग सोया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है- वो जगे हुए हैं और वोट चोरी में मदद कर रहे हैं।’

हालांकि, भारत के चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल के आरोपों को गलत बताया था। आयोग ने कहा कि, राहुल गांधी के तरफ से लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत है और किसी भी वोट को जनता द्वारा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता है, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है।

चुनाव आयोग ने आगे कहा कि 2023 में, आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार, आलंद विधानसभा क्षेत्र से 2018 में सुभाध गुट्टेदार (भाजपा) और 2023 में बीआर पाटिल (कांग्रेस) ने जीत हासिल की थी।

