  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. भारत ने किया IADWS का पहला सफल परीक्षण, अब हवा में कांपेगा दुश्मन

भारत ने किया IADWS का पहला सफल परीक्षण, अब हवा में कांपेगा दुश्मन

India maiden flight tests of IADWS: भारत ने ओडिशा तट से एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला उड़ान परीक्षण "सफलतापूर्वक" किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्लेटफ़ॉर्म के विकासकर्ता, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और सशस्त्र बलों को उड़ान परीक्षणों के लिए बधाई दी। इस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का शनिवार को ओडिशा तट से दोपहर 12:30 बजे उड़ान परीक्षण किया गया।

By Abhimanyu 
Updated Date

India maiden flight tests of IADWS: भारत ने ओडिशा तट से एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला उड़ान परीक्षण “सफलतापूर्वक” किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्लेटफ़ॉर्म के विकासकर्ता, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और सशस्त्र बलों को उड़ान परीक्षणों के लिए बधाई दी। इस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का शनिवार को ओडिशा तट से दोपहर 12:30 बजे उड़ान परीक्षण किया गया।

पढ़ें :- अमेरिका के दबदबे को चुनौती, भारत और फ्रांस मिलकर बनाएगा पांचवी पीढ़ी का जेट इंजन

दरअसल, आईएडीडब्ल्यूएस (IADWS) एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (QRSAM), उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) मिसाइलें और एक उच्च शक्ति वाली लेजर-आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) शामिल हैं। इस उड़ान परीक्षण ने देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है। जिससे दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय रक्षा को मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएडीडब्ल्यूएस (IADWS) के सफल विकास के लिए डीआरडीओ (DRDO), भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘डीआरडीओ ने 23 अगस्त 2025 को लगभग 12:30 बजे ओडिशा के तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (आईएडीडब्ल्यूएस) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है।’

रक्षामंत्री ने आगे लिखा, ‘आईएडीडब्ल्यूएस एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (क्यूआरएसएएम), उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (डीईडब्ल्यू) शामिल हैं। मैं IADWS के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूँ। इस अद्वितीय उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु-रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की क्षेत्रीय सुरक्षा को और मज़बूत करेगा।’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर दिया विवादित बयान,बोले- मैं न तो उनको विद्वान मानता हूं और न ही चमत्कारी...

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर दिया विवादित बयान,बोले- मैं न तो...

Voter Adhikar Yatra : बाइक पर सवार राहुल गांधी का वीडियो कांग्रेस ने लिखा- INDIA हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है ...

Voter Adhikar Yatra : बाइक पर सवार राहुल गांधी का वीडियो कांग्रेस...

राजस्थान में भारी बारिश से डूबे कई गांव,दो की मौत,एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी

राजस्थान में भारी बारिश से डूबे कई गांव,दो की मौत,एनडीआरएफ और एसडीआरएफ...

गिरफ्तार श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति पर आया शशि थरूर का बयान, रानिल से सम्मान से पेश आएं

गिरफ्तार श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति पर आया शशि थरूर का बयान, रानिल...

आरकॉम और अनिल अंबानी को SBI के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने दिया बड़ा झटका, बढ़ीं मुश्किलें

आरकॉम और अनिल अंबानी को SBI के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया...

भारत को घेरने के लिए 13 साल बाद कोई पाकिस्तान नेता पहुंचा ढाका

भारत को घेरने के लिए 13 साल बाद कोई पाकिस्तान नेता पहुंचा...