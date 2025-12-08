मोदी जी ने कहा था कि ‘हवाई चप्पल’ पहनने वाला हवाई जहाज में करेगा सफर, लेकिन अब तो जूते पहनने वाले भी नहीं कर पा रहे हैं अफोर्ड : अखिलेश यादव

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज से सांसाद अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में सबसे बड़ा जमावड़ा था और लोगों को महाकुंभ में आने के लिए महंगे टिकट खरीदने पड़े थे। इसी तरह पहलगाम टेरर अटैक के बाद, श्रीनगर से फ्लाइट टिकट महंगे हो गए। अब हम देख रहे हैं कि इंडिगो ने मोदी सरकार (Modi Government) को घुटनों पर ला दिया है। क्या वजह है? एक तरफ, मोदी सरकार ने दावा किया था कि ‘हवाई चप्पल’ पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है, लेकिन इन टिकट के दामों में, जूते पहनने वाले भी इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं।

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि मैंने सुना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (Board of Directors) में सभी BJP मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल (150 years of Vande Mataram) पूरे होने पर चर्चा पर, वे कहते हैं कि गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है।