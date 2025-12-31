नशेड़ियों के लिए नए साल पर सरकार ने कर दी मौज, बनाया ऐसा नियम की सब जम कर ​पीएंगे शराब

  1. हिन्दी समाचार
आज साल का अंतिम दिन है। कल गुरुवार से नया वर्ष शुरू हो जाएगाा। ऐसे में बीते हुए साल को विदाई देने के लिए और नए साल के स्वागत में लोग जमकर 31 दिसंबर की रात को पार्टी करते है। ऐसा में सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है ​कि शराब पीने वालों की बल्ले-बल्ले हो गई। यह नियम गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने बनाया है। यह नियम बनने के बाद सभी शराब पीने वाले 31 दिसंबर की रात में जमकर शराब पीएंगे।

By Satish Singh 
Updated Date

कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर (Karnataka Home Minister Dr. G Parameshwara) ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नए साल जश्न के दौरान नशे में धुत लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जागएा। उन लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा जो बेहोशी की हालत में हो या चलने में असमर्थ हो। डॉ. परमेश्वर ने कहा कि हम सभी को घर नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो लोग अत्यधिक नशे (extreme intoxication) में हैं, उन्हें उठाकर सुरक्षित स्थान पर बैठाया जाएगा। पूरे राज्य में 15 विशेष केंद्र तैयार किए गए हैं। इन केंद्रो में नशा उतरने तक आराम करने की सुविधा होगी और उसके बाद उन्हें उनके घर भेजा जाएगा।

गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि नए साल के उत्सव के दौरान नशे से जुड़ी घटनाएं मुख्य रूप से दिखती है। खासकर बेंगलुरु, मैसूरु, हुब्बल्लि, बेलगावी और मंगलुरु जैसे बड़े शहरों में। इन सभी शहरों में बाहर से आने वाले लोगों की मौज-मस्ती के कारण विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बार और पब मालिकों को भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। गृहमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा (women’s safety) पर खास ध्यान दिया है। उन्होने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। कुछ महिलाएं नशे की वजह से असहाय हो सकती हैं और कोई स्थिति का दुरुपयोग न करे। इसलिए सभी 30 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है।

