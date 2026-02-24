अभिनेता आदित्य पंचोली पर दर्ज दुष्कर्म के मामले में सुनवाई टली, बॉम्बे हाईकोर्ट में अब चार मार्च को होगी सुनवाई

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली पद दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई टाल दी। अभिनेता पर यह मुकदमा 2019 में दर्ज किया गया था। अभिनेता ने मुकदमा रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने शिकायत करने वाले को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब चार मार्च को होगी।

अभिनेता आदित्य पंचोली के अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने बताया कि मामला 2019 का है। अभिनेता के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 376 के तहत वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत एक बॉलीवुड अभिनेत्री ने दर्ज कराई थी। पाटिल ने कहा कि केस की बुनियाद उन बातों पर आधारित है।उन्होंने कहा कि आदित्य पंचोली ने हाई कोर्ट में एक रद्द करने की पिटीशन दायर की थी, जो कई सालों से पेंडिंग थी। पाटिल के मुताबिक पिछली सुनवाई के दौरान शिकायत करने वाले की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ था। महाराष्ट्र राज्य की तरफ से सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि शिकायत करने वाले को 11 नोटिस जारी किए जाने के बाद भी वह जांच के लिए पुलिस स्टेशन में पेश नहीं हुई थी। 12 फरवरी को, हाई कोर्ट ने पंचोली की उस अर्जी पर सुनवाई की जिसमें FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने दोहराया कि शिकायत करने वाली को बिना जवाब दिए कई नोटिस भेजे गए थे। इसके बाद कोर्ट ने एक नया नोटिस जारी करके उसे 24 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था। मंगलवार की सुनवाई में शिकायत करने वाली की तरफ से प्रतिनिधि पेश हुए और एक हफ्ते का समय मांगा है। हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट मान ली और सुनवाई की अगली तारीख चार मार्च तय की है।