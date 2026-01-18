काशी की विरासत और पौराणिक चीजों को किया जा रहा है ध्वस्त, ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि भाजपा सरकार के लोग कर रहे: अजय राय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मणिकर्णिका घाट मामले में भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करता हूं कि, यदि मूर्ति से जुड़ा वीडियो AI जनरेटेड है, तो इसके ठोस सबूत सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि वह मूर्ति कहां गई और फिलहाल किस स्थान पर रखी गई है। साथ ही आरोप लगाया कि, माता अहिल्याबाई होल्कर जी के ट्रस्ट की ओर से भी पत्र जारी किया गया था।

यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि, काशी की विरासत और पौराणिक चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि, ये गंगा जी के पुत्र बनकर आए और बनारस की सभी विरासत को को बर्बाद कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट का जो हमारा तीर्थ स्थल है और हजारों साल पुराना है।

इसका जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई होल्कर ने 1791 में कराया गया था। भाजपा सरकार माता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती मनाती है और उनके नाम पर चांदी का सिक्का जारी करती है। लेकिन काशी में उन्हीं के जीर्णोद्धार कराई गई विरासत को बुलडोजर से बुलडोज करते हैं और जब ये बात हमसब लोग उठाते हैं तो मुख्यमंत्री बाबा विश्वनाथ की धरती पर आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के लोग एआई वीडियो बनाकर भ्रम फैला रहे हैं। इसके साथ ही कठोर कार्रवाई करने की बात कहते हैं।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि, माता अहिल्याबाई होल्कर के परिवार के लोगों ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, परिवार के यशवंत राव होल्कर जो ट्रंस्ट के चेयमैन ने भी पत्र लिखकर मणिकर्णिका घाट में उनकी मूर्ति को तोड़े जाने की बात लिखी और तस्वीर भी जारी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि, ये सरकार न तो राम के हैं और न ही शिव के हैं और न ही माता अहिल्याबाई के हैं। ये व्यापारी लोग हैं।

अजय राय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करता हूँ कि यदि मूर्ति से जुड़ा वीडियो AI जनरेटेड है, तो इसके ठोस सबूत सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि वह मूर्ति कहाँ गई और फिलहाल किस स्थान पर रखी गई है। सरकार के अपने अधिकारी और मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि मूर्ति तोड़ी गई, जबकि दूसरी ओर उसे AI वीडियो बताकर सच छिपाने की कोशिश की जा रही है। यह विरोधाभास खुद सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने आगे लिखा, कल मुख्यमंत्री वाराणसी आए थे और उनका मणिकर्णिका घाट जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन उसे अचानक रद्द कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर यह दौरा क्यों रद्द किया गया? क्या इसलिए कि सच्चाई सामने न आ जाए? बिना स्थल पर गए, बिना वस्तुस्थिति देखे केवल प्रेस वार्ता कर देना और जो लोग सच बोल रहे हैं उन पर मुकदमे दर्ज कराना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला है। कांग्रेस स्पष्ट करती है कि काशी की आस्था, संस्कृति और विरासत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।