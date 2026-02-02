ICC ने पाकिस्तान सरकार के फैसले पर जताया कड़ा ऐतराज, PCB को बड़े नुकसान की दी चेतावनी

  1. हिन्दी समाचार
Pakistan boycotted the T20 WC Match against India : पाकिस्तान सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज ग्रुप मुकाबले के बॉयकॉट का ऐलान किया है, जो 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। अब पाकिस्तान के फैसले ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। जिस पर आईसीसी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूर गामी परिणामों को भुगतने की चेतावनी दी है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- 'इससे अच्छा कोई सर्कस भी नहीं चला सकता...' पाकिस्तान के ड्रामे पर आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ाया मजाक

भारत के खिलाफ न खेलने के फैसले पर आईसीसी ने एक बयान जारी कर कहा- ” ICC ने पाकिस्तान सरकार के उस बयान पर ध्यान दिया है, जिसमें उसने अपनी नेशनल टीम को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में चुनिंदा तौर पर हिस्सा लेने का निर्देश देने के फैसले के बारे में बताया है। जब तक ICC को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक चुनिंदा टीमों के हिस्सा लेने वाली यह बात एक ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट के मूल सिद्धांत से मेल नहीं खाती, जहाँ सभी क्वालिफाइड टीमों से इवेंट शेड्यूल के अनुसार बराबर शर्तों पर मुकाबला करने की उम्मीद की जाती है।”

बयान में आगे कहा गया- “ICC टूर्नामेंट खेल की ईमानदारी, मुकाबले, निरंतरता और निष्पक्षता पर आधारित होते हैं, और चुनिंदा भागीदारी प्रतियोगिताओं की भावना और पवित्रता को कमजोर करती है। हालांकि ICC राष्ट्रीय नीति के मामलों में सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन यह फैसला ग्लोबल खेल या दुनिया भर के फैंस, जिसमें पाकिस्तान के लाखों लोग शामिल हैं, के कल्याण के हित में नहीं है।”

“ICC को उम्मीद है कि PCB अपने देश में क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण और लंबे समय के नतीजों पर विचार करेगा, क्योंकि इससे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद एक सदस्य और लाभार्थी है। ICC की प्राथमिकता ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप को सफलतापूर्वक आयोजित करना है, जो PCB सहित इसके सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसे उम्मीद है कि PCB एक ऐसा समाधान ढूंढेगा जो सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा करे।”

पढ़ें :- पाकिस्तान के बॉयकॉट के बावजूद 15 फरवरी को कोलंबो जाएगी टीम इंडिया, जानिए BCCI का अगला कदम
