BLO पर बढ़ता अत्यधिक दबाव बेहद चिंताजनक, आत्महत्या की घटनाओं ने चुनाव आयोग और सरकार की कार्यशैली पर खड़े किए गंभीर प्रश्न: अजय राय

उत्तर प्रदेश के गोंडा में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की ड्यूटी कर रहे सहायक अध्यापक विपिन कुमार यादव की संदिग्ध हालात में मौत हो गयी। परिजनों का आरोप है कि, काम के दबाव और प्रताड़ना के कारण उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिला प्रशासन ने अब इस वीडियो और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी गठित की है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की ड्यूटी कर रहे सहायक अध्यापक विपिन कुमार यादव (Vipin Kumar Yadav) की संदिग्ध हालात में मौत हो गयी। परिजनों का आरोप है कि, काम के दबाव और प्रताड़ना के कारण उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिला प्रशासन ने अब इस वीडियो और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी गठित की है। इस घटना पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है।
यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि, BLO पर बढ़ता अत्यधिक दबाव बेहद चिंताजनक है। लगातार मौतों—विशेषकर आत्महत्या की घटनाओं—ने चुनाव आयोग, और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
BLO पर बढ़ता अत्यधिक दबाव बेहद चिंताजनक है। लगातार मौतों — विशेषकर आत्महत्या की घटनाओं — ने चुनाव आयोग, और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
ग्राम-मल्हनी,जौनपुर असिस्टेंट टीचर (BLO) विपिन यादव जी ने ज़हर खा कर आत्महत्या कर ली थी आज उनके जौनपुर आवास पहुंचकर उनके… pic.twitter.com/JTtoKXdIV7
— Ajay Rai🇮🇳 (@kashikirai) November 26, 2025
पढ़ें :- BJD ने BJP पर EVM से छेड़छाड़, पैसे की ताकत और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से करेगी शिकायत
ग्राम-मल्हनी,जौनपुर असिस्टेंट टीचर (BLO) विपिन यादव जी ने ज़हर खा कर आत्महत्या कर ली थी आज उनके जौनपुर आवास पहुंचकर उनके परिवारजनों से मिल संवेदना व्यक्त की। यूपी कांग्रेस मांग करती है की BLO कार्य-स्थितियाँ सुरक्षित, मानवीय और सम्मानजनक हों—चुनाव आयोग तत्काल ठोस कदम उठाए।
वायरल वीडियो में दबाव का आरोप
विपिन यादव की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इसमें वह किसी महिला के सवाल पर जहर खाने का कारण बताते दिख रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि, दबाव के कारण उन्होंने जहर खाया।