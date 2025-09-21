पैसिफिक रीच में भारतीय नौ सेना 17 साझेदार देशों का रही है सहयोग

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना (Indian Navy) सिंगापुर में चल रहे बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास, पैसिफिक अभ्यास रीच (Pacific Reach) 2025 के आगामी समुद्री चरण से पहले मानक संचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने के लिए 17 साझेदार देशों के साथ सहयोग कर रही है। इसके एक भाग के रूप में भारत का स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायता पोत, आईएनएस निस्तार(INS Nistar), प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास, अभ्यास पैसिफिक रीच (Pacific Reach)2025 (XPR25) में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गया है।

कमांडिंग ऑफिसर अमितसुभ्रो बनर्जी (Commanding Officer Amitsubhro Banerjee) ने आईएनएस निस्तार (INS Nistar) की दोहरी भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियान चलाना और पनडुब्बी बचाव अभियानों के दौरान डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल (Deep Submergence Rescue Vehicle) के लिए एक मदरशिप के रूप में सेवा करना है। बनर्जी ने कहा आईएनएस निस्तार एक गोताखोरी सहायता पोत है जिसकी दो मुख्य भूमिकाएं होती हैं। पहली है गहरे समुद्र में, स्पष्ट गहराई तक गोताखोरी अभियान चलाना और दूसरी है DSRV के लिए मदरशिप के कर्तव्यों का निर्वहन करना है। साथ ही पनडुब्बी बचाव अभियानों के दौरान डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल के लिए एक मदरशिप के रूप में कार्य करना। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेश निर्मित यह पोत निर्माणाधीन दो गोताखोरी सहायता पोतों में से अपनी श्रेणी का पहला पोत है। आईएनएस निस्तार का 18 जुलाई को जलावतरण हुआ है। यह पोत 120 मीटर लंबा है और दस हजार टन भार वहन करता है। डीएसआरवी के साथ इसकी लंबाई 134 मीटर तक बढ़ जाती है। जहाज को विशेष रूप से इन सौंपी गई भूमिकाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है।

पैसिफिक रीच 2025 में भाग लेना देश के लिए गर्व- कैप्टन विकास गौतम

पूर्वी नौसेना कमान के पनडुब्बी बचाव इकाई पूर्व के प्रभारी अधिकारी कैप्टन विकास गौतम (Captain Vikas Gautam) ने दुनिया भर में पनडुब्बियों की सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। उन्होने कहा कि XPR25 में भाग लेना हमारे लिए गर्व की बात है। जिसे विश्व स्तर पर पनडुब्बी बचाव के लिए समर्पित सबसे व्यापक और सहयोगात्मक अभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है। अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। 15 से 21 सितंबर तक बंदरगाह चरण और 21 से 29 सितंबर तक समुद्री चरण। अभ्यास में हमारी उपस्थिति न केवल हमारी नौसेना के बल्कि अन्य नौसेनाओं के पनडुब्बी चालकों के जीवन की सुरक्षा के प्रति हमारी स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिन्हें समुद्र में सहायता की आवश्यकता हो सकती है। हम पनडुब्बी बचाव इकाई पूर्व से वर्तमान में सिंगापुर में आईएनएस निस्तार पर अभ्यास कर रहे हैं।

गौतम ने बताया कि यूनिट अपने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल (Deep Submergence Rescue Vehicle) के साथ रवाना हुई है।। भारतीय नौसेना (Indian Navy) के नवीनतम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (diving support vessel), आईएनस निस्तार ने 14 सितंबर को सिंगापुर के चांगी में अपना पहला पोर्ट कॉल किया। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट की कमान और नियंत्रण में संचालित यह जहाज 15 सितंबर से शुरू हुए अभ्यास पैसिफिक रीच (Pacific Reach) 2025 (XPR25) में भाग ले रहा है। 18 जुलाई को कमीशन किया गया, INS निस्तार भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। इसके निर्माण में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण हासिल किया गया है। साइड स्कैन सोनार, वर्क और ऑब्जर्वेशन क्लास ROVs और उन्नत डीप-सी डाइविंग सिस्टम से लैस, यह जहाज डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल के लिए एक मदरशिप के रूप में कार्य करेगा। प्रतिभागियों या पर्यवेक्षकों के लिए। यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाएगा- बंदरगाह और समुद्र। सप्ताह भर चलने वाले बंदरगाह चरण में पनडुब्बी बचाव प्रणालियों पर तकनीकी चर्चा, विषय विशेषज्ञों का आदान-प्रदान (एसएमईई), चिकित्सा संगोष्ठियाँ और भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच क्रॉस-डेक दौरे शामिल होंगे। समुद्री चरण में आईएनएस निस्तार और पनडुब्बी बचाव इकाई पूर्व दक्षिण चीन सागर में बहुराष्ट्रीय संपत्तियों के साथ कई हस्तक्षेप और बचाव अभ्यासों में शामिल होंगे।