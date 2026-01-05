बांग्लादेश में IPL बैन, भारत में टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने पर भी है अड़ा

बांग्लादेश सरकार (Bangladesh Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ब्रॉडकास्ट और एडवर्टाइजमेंट पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders ) टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (Bangladesh fast bowler Mustafizur Rahman) को हटाए जाने के बाद ये फैसला लिया।
ढाका। बांग्लादेश सरकार (Bangladesh Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ब्रॉडकास्ट और एडवर्टाइजमेंट पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders ) टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (Bangladesh fast bowler Mustafizur Rahman) को हटाए जाने के बाद ये फैसला लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) भारत में न खेलने पर भी अड़ा है।