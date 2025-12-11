बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 500 से ज्यादा बोगस फर्म बना चूका है, अरबो रूपये की GST चोरी पकडे जाने पर हुआ था भंडाफोड़

मुरादाबाद :- उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में GST चोरी और बोगस फर्मों का बड़ा खेल चल रहा है. मुरादाबाद में पुलिस के द्वारा SIT बनाकर इस खेल में शामिल अपराधियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है. ऐसे में आज बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बोगस फर्म बनाकर जीएसटी की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी सुमित को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है. अब तक यह 500 बोगस फर्म बना चूका है.

एसपी क्राइम सुभाष गंगवार ने बताया कि जीएसटी चोरी करके करोड़ों की हेरा फेरी की जाती थी. सरकार के राजस्व को चुना लगाया जा रहा था. फर्जी बिल ट्रेडिंग करके बोगस फर्मों पर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की जा रही थी. सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया था. SIT ने गैंग के बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य अभियुक्त सुमित को अरेस्ट किया साथ ही इसके पास से एक मोबाइल, एक सिम कार्ड, तीन लैपटॉप, एक पेनकार्ड, 15 क्रेडिट कार्ड, 4 चेक बरामद किए गए हैं. सुमित के द्वारा मुरादाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल तक सैकड़ों फर्जी फर्म बनाई गई जिसके जरिये जीएसटी चोरी का खेल खेला जा रहा था. दक्षिण भारत में फर्जी फर्म बनाने के 80 हजार 1 लाख रूपये और उत्तर भारत में फर्जी फर्म बनाने के 25 से 30 हजार रूपये लेता था. पुलिस टीम के मुताबिक लगभग 124 फर्म एक ही मोबाइल पर पंजीकृत थीं. जो फर्जी दस्तावेजों पर बनाई गई थीं. फिलहाल सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

कैसे सामने आया बोगस फर्म और अरबो रूपये कि जीएसटी चोरी का मामला:-

मुरादाबाद मे वाणिज्य कर विभाग ने बड़ी चेकिंग के दौरान जब GST विभाग की टीम ने आयरन स्क्रैप के 2 ट्रक कों रोककर पेपर चेक किए तो फर्जीबाड़े और GST घोटाले का ऐसा प्रकरण निकल कर सामने आया था. विभाग मे तब हड़कंप मच गया जब जानकारी हुई कि 2 मोबाइल नंबर से 122 फर्म रजिस्टर्ड निकली ही नहीं. पकड़े गए माल जिस पते पर फर्म रजिस्टर्ड थी उस व्यक्ति कों फर्मो के सम्बन्ध मे जानकारी ही नहीं थी. 2 मोबाइल नंबर से 122 कंपनियां रजिस्टर्ड निकली जिसके एक मोबाइल नंबर से 60 तो दूसरे से 62 फर्म रजिस्टर्ड थी. अब तक की जाँच मे 1970 करोड़ का टर्नओवर सामने आया है. इन फर्जी कंपनी नेटवर्क को संचालित करने वाले ने 340 करोड़ रुपये की कर चोरी की है.

