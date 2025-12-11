  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 500 से ज्यादा बोगस फर्म बना चूका है, अरबो रूपये की GST चोरी पकडे जाने पर हुआ था भंडाफोड़

बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 500 से ज्यादा बोगस फर्म बना चूका है, अरबो रूपये की GST चोरी पकडे जाने पर हुआ था भंडाफोड़

SIT ने गैंग के बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य अभियुक्त सुमित को अरेस्ट किया साथ ही इसके पास से एक मोबाइल, एक सिम कार्ड, तीन लैपटॉप, एक पेनकार्ड, 15 क्रेडिट कार्ड, 4 चेक बरामद किए गए हैं.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद :- उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में GST चोरी और बोगस फर्मों का बड़ा खेल चल रहा है. मुरादाबाद में पुलिस के द्वारा SIT बनाकर इस खेल में शामिल अपराधियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है. ऐसे में आज बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बोगस फर्म बनाकर जीएसटी की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी सुमित को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है. अब तक यह 500 बोगस फर्म बना चूका है.

पढ़ें :- BJP सरकार ने जीएसटी लगाकर महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटा और अपना खजाना भरा: अखिलेश यादव

 

एसपी क्राइम सुभाष गंगवार ने बताया कि जीएसटी चोरी करके करोड़ों की हेरा फेरी की जाती थी. सरकार के राजस्व को चुना लगाया जा रहा था. फर्जी बिल ट्रेडिंग करके बोगस फर्मों पर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की जा रही थी. सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया था. SIT ने गैंग के बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य अभियुक्त सुमित को अरेस्ट किया साथ ही इसके पास से एक मोबाइल, एक सिम कार्ड, तीन लैपटॉप, एक पेनकार्ड, 15 क्रेडिट कार्ड, 4 चेक बरामद किए गए हैं. सुमित के द्वारा मुरादाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल तक सैकड़ों फर्जी फर्म बनाई गई जिसके जरिये जीएसटी चोरी का खेल खेला जा रहा था. दक्षिण भारत में फर्जी फर्म बनाने के 80 हजार 1 लाख रूपये और उत्तर भारत में फर्जी फर्म बनाने के 25 से 30 हजार रूपये लेता था. पुलिस टीम के मुताबिक लगभग 124 फर्म एक ही मोबाइल पर पंजीकृत थीं. जो फर्जी दस्तावेजों पर बनाई गई थीं. फिलहाल सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

 

कैसे सामने आया बोगस फर्म और अरबो रूपये कि जीएसटी चोरी का मामला:-

पढ़ें :- आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, चाहे ब्रांड कोई भी हो: पीएम मोदी

मुरादाबाद मे वाणिज्य कर विभाग ने बड़ी चेकिंग के दौरान जब GST विभाग की टीम ने आयरन स्क्रैप के 2 ट्रक कों रोककर पेपर चेक किए तो फर्जीबाड़े और GST घोटाले का ऐसा प्रकरण निकल कर सामने आया था. विभाग मे तब हड़कंप मच गया जब जानकारी हुई कि 2 मोबाइल नंबर से 122 फर्म रजिस्टर्ड निकली ही नहीं. पकड़े गए माल जिस पते पर फर्म रजिस्टर्ड थी उस व्यक्ति कों फर्मो के सम्बन्ध मे जानकारी ही नहीं थी. 2 मोबाइल नंबर से 122 कंपनियां रजिस्टर्ड निकली जिसके एक मोबाइल नंबर से 60 तो दूसरे से 62 फर्म रजिस्टर्ड थी. अब तक की जाँच मे 1970 करोड़ का टर्नओवर सामने आया है. इन फर्जी कंपनी नेटवर्क को संचालित करने वाले ने 340 करोड़ रुपये की कर चोरी की है.

सुशील कुमार सिंह

पर्दाफाश न्यूज

मुरादाबाद

 

पढ़ें :- मोदी जी ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था, वह आज से पूरे देश में लागू हो गया: अमित शाह

 

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 500 से ज्यादा बोगस फर्म बना चूका है, अरबो रूपये की GST चोरी पकडे जाने पर हुआ था भंडाफोड़

बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 500 से ज्यादा बोगस फर्म...

योगी सरकार बिना ब्याज व बगैर गारंटी पांच लाख रुपये तक दे रही लोन,जानिए पूरी डिटेल

योगी सरकार बिना ब्याज व बगैर गारंटी पांच लाख रुपये तक दे...

सेना को लेकर दिये विवादित बयान मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी

सेना को लेकर दिये विवादित बयान मामले में आजम खान को एमपी...

फायर सर्विस का विशेष जागरूकता अभियान शुरू,नौतनवा में नगर पालिका कर्मचारियों व सभासदों को दिए गए महत्वपूर्ण टिप्स

फायर सर्विस का विशेष जागरूकता अभियान शुरू,नौतनवा में नगर पालिका कर्मचारियों व...

रामनगरी अयोध्या में सुबह-सुबह बड़ा हादसा: बोलेरो और ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर में 3 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

रामनगरी अयोध्या में सुबह-सुबह बड़ा हादसा: बोलेरो और ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर में...

मैं फिर से दोहरा रहा हूं-वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है...राहुल गांधी ने साधा निशाना

मैं फिर से दोहरा रहा हूं-वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है...राहुल गांधी...