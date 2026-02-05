  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. एनडीए 40 हजार करोड़ खर्च कर जीता बिहार विधानसभा चुनाव, तेजस्वी बोले- यह पैसा किसका और कहां से आया था, इसकी होनी चाहिए जांच?

एनडीए 40 हजार करोड़ खर्च कर जीता बिहार विधानसभा चुनाव, तेजस्वी बोले- यह पैसा किसका और कहां से आया था, इसकी होनी चाहिए जांच?

बिहार विधानसभा बजट सत्र (Bihar Assembly Budget Session) के दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार (NDA Government) पर तीखा हमला किया। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बिहार विधानसभा के चुनावी खर्च और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा बजट सत्र (Bihar Assembly Budget Session) के दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार (NDA Government) पर तीखा हमला किया। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बिहार विधानसभा के चुनावी खर्च और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में महागठबंधन को रोकने के लिए एनडीए (NDA) ने बेहिसाब धनशक्ति का इस्तेमाल किया।

पढ़ें :- मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटने की अधिसूचना जारी, युमनाम खेमचंद आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

40 हजार करोड़ खर्च कर एनडीए ने जीता चुनाव

विधान सभा में आज नेता प्रतिपक्ष शायराना अंदाज में अपनी बात शुरू करते हुए सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार विधान सभा चुनाव में जनता का विश्वास जीतने के बजाय धनबल का सहारा लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के चुनाव में हमें हराने के लिए सत्तारूढ़ एनडीए ने करीब 40,000 करोड़ रुपये खर्च किए। यह पैसा किसका था और कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav)  ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी भारी-भरकम राशि खर्च करने के बाद भी एनडीए को जनता के बीच संघर्ष करना पड़ा।

तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं

भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ-साथ तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने लोकतंत्र को भय के शासन में तब्दील कर दिया है। आज यहां विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और आम जनता को डराकर सत्ता चलाई जा रही है। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुद्दों की राजनीति करने के बजाय डराने-धमकाने की राजनीति की जा रही है, जो बिहार के भविष्य के लिए घातक है।

पढ़ें :- NEET Student Death Case : तेजस्वी ने CBI जांच की सिफ़ारिश पर कसा तंज, नेता प्रतिपक्ष बोले- कहां हैं चुनावों में जंगलराज-जंगलराज चिल्लाने वाले?

उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा  ने लालू यादव को चारा चोर बोलते हुए जंगलराज की बात दुहराई

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav)  के इन बयानों के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ा ऐतराज जताया। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी के 40 हजार करोड़ वाले दावे को आधारहीन और हताशा में दिया गया बयान बताया। इस दौरान सदन में काफी देर तक शोर-शराबा होता रहा। तेजस्वी यादव की बात समाप्त होते ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा (Deputy Chief Minister Vijay Sinha) उठ खड़े हुए और उन्होंने लालू यादव को चारा चोर बोलते हुए जंगलराज की बात दुहराई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बस सवालों से इतनी घबराहट? मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली...पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी का निशाना

बस सवालों से इतनी घबराहट? मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ...

Bharat Taxi Launch :  को-ऑपरेटिव टैक्सी सर्विस 'भारत टैक्सी ऐप' लॉन्च , यात्रियों मिलेगी राहत

Bharat Taxi Launch :  को-ऑपरेटिव टैक्सी सर्विस 'भारत टैक्सी ऐप' लॉन्च ,...

अलंकार अग्निहोत्री का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदू-मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतती ये पार्टी

अलंकार अग्निहोत्री का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदू-मुस्लिम...

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को मिलेगी Z प्लस सिक्योरिटी, फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को मिलेगी Z प्लस सिक्योरिटी, फडणवीस सरकार...

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया आत्मसमर्पण,जानिए क्या है पूरा मामला?

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया आत्मसमर्पण,जानिए क्या है पूरा मामला?

कांग्रेस ने विश्वासघात करने के विषय में हमारे देश के अन्नदाता को भी नहीं छोड़ा: पीएम मोदी

कांग्रेस ने विश्वासघात करने के विषय में हमारे देश के अन्नदाता को...