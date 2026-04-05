एलडीएफ और यूडीएफ के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहती है केरलम की जनता: पीएम मोदी

तिरुवल्ला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज दक्षिण भारत में अपने चुनाव प्रचार को नई धार दी। मिशन दक्षिण के तहत मोदी आज केरल और पुडुचेरी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विशाल जनसभाओं को संबोधित किया।

केरल में बदलाव की अपील

केरल के तिरुवल्ला में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राज्य की जनता अब एलडीएफ (Left Democratic Front) और यूडीएफ (United Democratic front) के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहती है। उन्होंने राज्य में ‘सत्ता परिवर्तन’ का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार केरल के बुनियादी ढांचे और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी।

केरल के बाद प्रधानमंत्री पुडुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक भव्य रोड शो किया। वहां भी उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। जानकारों के मुताबिक, प्रधानमंत्री का यह दौरा दक्षिण भारत में भाजपा की पकड़ को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश है। रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने चुनाव से पहले राजनीतिक हालचल तेज कर दी है।

रिपोर्ट: सुशील कुमार साह