Scorpio N facelift features :  स्कॉर्पियो N के प्रीमियम अवतार में मिलेंगे जबरदस्त अपग्रेडेड फीचर , जानें कॉस्मेटिक बदलाव और न्यू लुक

Scorpio N facelift features : भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा इस समय अपने नए मॉडल्स को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में है। कंपनी अपनी पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो N को नए और दमदार अवतार में लाने की तैयारी में है। खबरों के अनुसार, हाल ही में सामने आए लेटेस्ट स्पाई शॉट्स से साफ पता चलता है कि कंपनी इस SUV में कई बड़े कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट देने वाली है।

हालांकि, इस सेगमेंट में बढ़ते मांग को देखते हुए महिंद्रा 2026 की दूसरी छमाही में इसका updated version मार्केट में ला सकती है। बेहतर Road Presence ,डिजाइन, अपग्रेडेड फीचर्स के साथ यह SUV फिर से अपने सेगमेंट में हलचल मचाने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं।

बॉडी शेप

तस्वीरों के मुताबिक, नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के फ्रंट प्रोफाइल में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तस्वीर में alloy wheels का डिजाइन भी बदला हुआ दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, महिंद्रा इस मॉडल को बड़े 19-इंच अलॉय के साथ बाजार में पेश कर सकती है, ताकि SUV का लुक ज्यादा दमदार दिखे। हालांकि स्कॉर्पियो N का मूल बॉडी शेप और मजबूत Ladder-frame platform पहले जैसा ही रहने वाला है।

पावरट्रेन

वहीं पावर ट्रेन की बात करें तो Scorpion N में पहले जैसा ही Powertrain देखने को मिल सकता है। हालांकि, Mechanical Changes की उम्मीद नहीं है। इसमें वहीं पेट्रोल और डीजल इंजन मिलने की संभावना है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों Gearbox मिलते हैं।

खबरों के अनुसार, नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में फ्रंट और Rear ventilated seats, बड़ा panoramic sunroof, और एक नया फुली डिजिटल TFT driver display दिया जा सकता है। इसके अलावा, SUV में एक बड़ा 12.3 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर्ड फ्रंट सीट्स (ड्राइवर मेमोरी फंक्शन के साथ) और अपग्रेडेड Harman Kardon ऑडियो सिस्टम विद Dolby Atmos मिल सकता है।