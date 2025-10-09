फर्रुखाबाद में टेक-ऑफ के बाद मैदान में गिरा पाईवेट जेट, विमान में सवार थे एसबीआई हेड सुमित शर्मा और एमडी अजय अरोड़ा

कानपुर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद (Farrukhabad) में उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब एक एक प्राईवेट जेट टेक-ऑफ के मैदान में जा गिरा और झाडियों में घुस गया। जेट का आगे का हिस्सा नोज क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दुर्घटना के वक्त जेट में एसबीआई के हेड सुमित शर्मा (SBI head Sumit Sharma) और वुडपैकर ग्रीन एंग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अजय अरोड़ा (Ajay Arora, MD, Woodpecker Green Angry Nutri Pads Pvt Ltd) और व्यापारी राकेश टीकू सवार थे।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की हवाई पट्टी पर गुरुवार सुबह एक प्राईवेट जेट भोपाल जाने के लिए तैयार था। जेट ने जैसी हवाई पट्टी पर उड़ान भरने के दौड़ाना शुरू किया वैसे ही अपना पायलट अपना संतुलन खो बैठा और झाड़ियों में जा घुसा। जेट का आगे का हिस्सा हवाई पट्टी के किनारे बने दिवार से जा टकराया। दीवार से टक्कर इतनी भयंकर थी कि जेट के आगे का हिस्सा नोज क्षतिग्रस्त हो गया। गनिमत इस बात की रही की फ्यूल टैंक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। फ्यूल टैंक क्षतिग्रस्त होता तो प्राईवेट जेट में ब्लास्ट हो सकता था और आग लग सकती है। विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित है। समय रहते ही विमान में सवार अजय आरोड़ा, सुमित शर्मा, राकेश टीकू, पायलट कैप्टन नसीब वामल और पायल प्रतीक फर्नांडीज को सुरिक्षत बाहर निकाल लिया गया।

वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासनिक टीमें आनन-फानन में मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है या तो टेक्निकल गड़बड़ी थी या फिर रनवे की स्थिति इस हादसे की वजह हो सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सटीक कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो पाएगा। वहीं फर्रुखाबाद पुलिस ने विमान दुर्घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी है। संबंधित विभागों को विमान की स्थिति, टेक-ऑफ की प्रक्रिया और रनवे की स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।