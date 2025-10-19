  1. हिन्दी समाचार
  जनता पूछ रही है UP BJP सरकार में 'उप मुख्यमंत्री' के दोनों पद समाप्त कर दिये गये हैं क्या… अखिलेश यादव का तंज

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जिनको जगह तक न मिली इश्तहार में, उनकी क्या अहमियत बची सरकार में....जनता पूछ रही है कि उप्र भाजपा सरकार में ‘उप मुख्यमंत्री’ के दोनों पद समाप्त कर दिये गये हैं क्या?

By शिव मौर्या 
लखनऊ। अयोध्या में हो रहे दीपोत्सव के कार्यक्रम के विज्ञापन में प्रदेश के दोनों डिप्टी CM की फोटो नहीं छपी है। कहा जा रहा इससे नाराज होकर दोनों डिप्टी CM दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि, आश्चर्य की बात ये है कि विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जिनको जगह तक न मिली इश्तहार में, उनकी क्या अहमियत बची सरकार में….जनता पूछ रही है कि उप्र भाजपा सरकार में ‘उप मुख्यमंत्री’ के दोनों पद समाप्त कर दिये गये हैं क्या? आश्चर्य की बात ये है कि विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं! कहीं यहाँ भी ‘हाता नहीं भाता’ या ‘प्रभुत्ववादी सोच’ तो हावी नहीं हो गयी।

इसके साथ ही लिखा, एक तरफ़ डबल इंजन की लड़ाई में कोई एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में किसी को साइड में बैठाकर ऐतिहासिक अपमान कर देता है तो वो महानुभाव आज अपने विज्ञापन में उनको साइड में खड़ा दिखाकर हिसाब बराबर करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ़ ‘मुख्य’ जी उसी विज्ञापन में अपने ‘उप’ लोगों का ज़िक्र तक नहीं करते हैं। भाजपा में डबल इंजन ही नहीं, इंजन से डबल डिब्बे भी टकरा रहे हैं।

भाजपा सरकार ने अयोध्या के पीडीए सांसद जी को दीपोत्सव में न बुलाकर जो कृत्य किया है उससे संपूर्ण पीडीए समाज बेहद आहत हुआ है। उस भाजपा से क्या उम्मीद करना, जो वर्चस्ववादी सोच के अंहकार में डूबी है और अपनों की ही सगी नहीं है। अबकी बार, डिप्टी सीएम बाहर…

