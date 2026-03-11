VIDEO: सांसद रवि किशन की वेब ​सीरीज मामला लीगल है के दूसरे सीजन की रिलिज डेट आई सामने, इस बार जज बने है अभिनेता

मुंबई। वेब सीरीज मामला लीगल है के मेकर्स ने आखिरकार बुधवार को इसके दूसरे पार्ट का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। सांसद और अभिनेता रवि किशन के लीड रोल वाली इस कोर्टरूम कॉमेडी सीरीज़ में नैला ग्रेवाल, यशपाल शर्मा, निधि बिष्ट, कुशा कपिला और दूसरे एक्टर्स लीड रोल में हैं। दूसरे पार्ट में नए कोर्ट केस हैं, जिन्हें रवि किशन देखेंगे, जो पटपड़गंज कोर्ट के नए जज बन गए हैं। ट्रेलर दर्शकों को आने वाले मामलों की एक झलक दिखाता है, जिसमें बड़ी लड़ाइयाँ, तेज़ बुद्धि और और भी मज़ेदार अनप्रिडिक्टेबिलिटी का वादा किया गया है। कुशा कपिला इस सीरीज़ में नई हैं, जिनसे पटपड़गंज कोर्ट के हमेशा कॉम्पिटिटिव माहौल में और ज़्यादा अफ़रा-तफ़री बढ़ने की उम्मीद है। नेटफ्लिक्स ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्रेलर शेयर किया।

#MaamlaLegalHai: Season 2 (Hindi),

सांसद और अभिनेता रवि किशन मामला लीगल है-2 वेब सीरीज में वीडी के रोल में वापस आ रहे हैं। त्यागी ने पहले सीज़न की सफलता के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। मामला लीगल है सीज़न-2 में वीडी त्यागी के तौर पर वापस आना एक बहुत ही क्रेज़ी, बहुत प्यारे कोर्टरूम में घर आने जैसा लगता है। सांसद ने कहा कि पहले सीज़न को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और एक्टर्स के तौर पर, हम ऐसे रोल्स का सपना देखते हैं जो लोगों के साथ रहें और त्यागी मेरे लिए वैसे ही बन गए हैं। मामला लीगल है के सीज़न-2 के साथ, ह्यूमर ज़्यादा रिच है। दर्शकों को इस दुनिया की उथल-पुथल और कॉमेडी में ज़्यादा ईमानदारी, अपनापन और इमोशन मिलेगा। यह पोशम पा पिक्चर्स और नेटफ्लिक्स के बीच सबसे अच्छे कोलेबोरेशन में से एक है और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस नए चैप्टर में अपनी रोज़मर्रा की लड़ाइयों और शांत जीत को थोड़ा सा देखेंगे। रवि किशन ने नेटफ्लिक्स द्वारा शेयर की गई एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि पोशम पा पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई इस सीरीज़ को शोरनर समीर सक्सेना ने डायरेक्ट किया है और राहुल पांडे नए सीज़न को डायरेक्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं। दुनिया और किरदार सौरभ खन्ना और कुणाल अनेजा ने बनाए हैं और नए सीज़न को सैयद शादान, मोहक अनेजा और तत्सत पांडे ने लिखा है। मामला लीगल है का दूसरा सीज़न तीन अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है।