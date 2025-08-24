Health Tips : कद्दू की बीज में छिपा है कई परेशानियों का तोड़, जानें सेवन का सही तरीका

  1. हिन्दी समाचार
आज कल लोग अच्छी सेहत के लिए आय दिन डाइट में बदलाव करते हैं। बढ़ती बीमारी और वजन को देखते हुए हर कोई अपनी सेहत को लेकर सक्रिये हो गया है। जैसे- इन दिनों कद्दू के बीज का सेवन भी लोग खूब जमकर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस सीड्स से जुड़े कई फायदे सामने आते हैं। दरअसल, यह बीज पोषक तत्वों से भरपूर है इसलिए इन्हें सुपरफूड कहा जाता है। इनमें फाइबर, प्रोटीन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य, पाचन, स्किन और हेयर के साथ बेहतर नींद लाने में भी मदद करते हैं। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इन समस्याओं के लिए वरदान है कद्दू के बीज का सेवन

कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता: कद्दू के बीजों में ज़िंक भरपूर मात्रा में होता है, जो एक ऐसा मिनिरल्स है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करने के लिए जाना जाता है। ज़िंक सफेद रक्त कोशिकाओं को संक्रमणों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद करता है।

बेहतर हृदय स्वास्थ्य: कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम होता है, जो दिल की धड़कन और रक्तचाप को नियंत्रित रखता है जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं।रक्त शर्करा को संतुलित करना: कद्दू के बीजों का नियमित सेवन रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद कर सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों भी इसका सेवन फायदेमंद है।

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद: कद्दू के बीज विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट का एक स्रोत हैं। ये यौगिक मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं, त्वचा को समय से पहले बुढ़ापे के लक्षणों से और आँखों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। इसके अलावा इसका सेवन करने से  बाल भी जड़ से मजबूत बनते हैं।

कब और कैसे खाएं कद्दू के बीज?

आप दिन में किसी भी समय कद्दू के बीज खा सकते हैं। इनका सेवन करने के लिए कच्चे या भुने हुए बीजों को सलाद, दही, स्मूदी, ग्रेनोला और बेक्ड चीज़ों में मिला सकते हैं, या इन्हें नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं। पाचन और फाइटिक एसिड को कम करने के लिए, खाने से पहले बीजों को भिगोकर खाएं

 

