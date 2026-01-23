भारत–नेपाल सीमा पर गूंजे राम नाम की ध्वनि: श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस भव्य आयोजन के साथ प्रारंभ

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::भारत–नेपाल सीमा स्थित सोनौली के अति प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है

भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कस्बे सोनौली में स्थित अति प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य श्रृंखला से संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण राममय हो उठा है।

स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संगीतमय श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ, अखंड हवन, संत समागम सहित अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए नगर में युद्धस्तर पर तैयारियां की गईं। मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत सजावट एवं पुष्पों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है, वहीं यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हो चुका है।

नौ दिनों तक चलेगी संगीत मय राम कथा

संगीत मय श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज से हो गया है, जो लगातार नौ दिनों तक चलेगा। इस अवसर पर अयोध्या धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक राजहंस मानस माधुर मार्तंड जी महाराज अपनी अमृतवाणी के माध्यम से श्रद्धालुओं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन, भक्ति, मर्यादा एवं संस्कारों का भावपूर्ण संदेश दे रहे हैं। उनकी कथा सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो रहे हैं।

भक्ति, ज्ञान और सदाचार का होगा प्रसार—महंत शिव नारायण दास

श्री राम जानकी मंदिर के महंत शिव नारायण दास ने बताया कि श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ से भक्तों के जीवन में भक्ति, ज्ञान और सदाचार का संचार होता है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा, आपसी सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है।

अधिकाधिक सहभागिता की अपील—बाबा निरंकार नाथ महाराज

बाबा निरंकार नाथ महाराज ने क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं और राम भक्तों से मंदिर प्रांगण में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा, हवन एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे पावन आयोजनों में भाग लेकर व्यक्ति अपना जीवन धर्ममय और कृतार्थ बना सकता है।

श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़

स्थापना दिवस पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके कारण पूरे सोनौली क्षेत्र में भक्तिमय और आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट