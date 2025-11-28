हेड कोच गौतम गंभीर पर लटक रही है तलवार, टी-20 विश्व कप तय करेगा उनका भविष्य, बीसीसीआई बयान से है नाराज

नई दिल्ली। साउथ ​अफ्रीका क्रिकेट टीम (South Africa cricket team) इस समय भारत के दौरे पर है। कोलकाता और और गुवाहाटी में हुए दो टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की करारी हुई थी। अफ्रीका ने गुवाहटी टेस्ट मैच में भारत को 408 रनों के बड़े अंतर से हराया था। वहीं भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर (Head Coach Gautam Gambhir) ने दोनों टेस्ट मैच हारने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाक बयान दिए थ। इस बयान पर भारतीय क्रिकेट कंटोल बोर्ड खुश नहीं है।

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कोलकाता मैच से पहले काली मिट्टी वाली पिच बनाई थी। इस पिच पर बॉल ने इतना टर्न लिया कि दोनों ही टीमों के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह धाराशाई हो गई। खास कर भारतीय टीम चौथी पारी में मात्र 93 रनों पर ही ढेर हो गई थी। इस मैच में भारत को जीत के मात्र 124 रन बनाने थे, लेकिन भारत 30 रनों से यह मैच हार गया था। इस पारी ने भारतीय क्रिकेट टीम की तकनीकी खराबियों को उजागर कर दिया था। वहीं गौतम गंभीर ने इस पीच का समर्थन किया था, जो बीसीसीआई को पसंद नहीं आया है। हांलाकि बोर्ड ने हेड कोच गौतम गंभीर पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कि है, लेकिन अंदर की बात माने तो टी-20 विश्व कप में अगर भारतीय क्रिकेट टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो बीसीआई हेड कोच गौतम गंभीर पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है।