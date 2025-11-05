“व्यवस्था” सच में टाइट थी और ये साफ है कि EC और BJP ने मिल कर हरियाणा का चुनाव चुराया...राहुल गांधी ने साधा निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि, मानना पड़ेगा – “व्यवस्था” सच में टाइट थी और ये साफ है कि EC और BJP ने मिल कर हरियाणा का चुनाव चुराया है। वोट चोरी को हराने और लोकतंत्र की रक्षा करने का यही सबसे बड़ा हथियार है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वोट चोरी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी की गई है-और इसका ब्लैक एंड व्हाइट सबूत आपके सामने हैं। ब्राज़ील की एक मॉडल हरियाणा की वोटर लिस्ट में 10 बूथों पर 22 वोट-अलग-अलग नाम से है। एक ही फोटो के साथ 223 वोट एक बूथ में-नाम हर बार नया, एक ही घर में 501 वोटर दर्ज-वो घर जो सिर्फ़ कागजों पर है।

इसके साथ ही लिखा, पूरे राज्य में 1,24,177 फर्ज़ी तस्वीरों वाले वोटर, हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके वोट हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह हैं-इनमें कई BJP के नेता और कार्यकर्ता, दो मंज़िला पुराने मकान, कोई ‘फुटपाथ या खंभा’ नहीं, फिर भी “मकान संख्या 0”…मानना पड़ेगा – “व्यवस्था” सच में टाइट थी और ये साफ है कि EC और BJP ने मिल कर हरियाणा का चुनाव चुराया है। मैं हिंदुस्तान के युवाओं, देश के Gen-Z से आग्रह करता हूं-सत्य और अहिंसा का हाथ थाम कर चलें और भारी संख्या में निकल कर मतदान करें। वोट चोरी को हराने और लोकतंत्र की रक्षा करने का यही सबसे बड़ा हथियार है।