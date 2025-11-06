Health Tips : प्रेग्नेंसी में खतरनाक है Delhi-NCR की जहरीली हवा, ऐसे करें Care

  1. हिन्दी समाचार
देश की राजधानी में दिन पर दिन वायु प्रदूषण फैल   रहा है । ऐसे में दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बद से बदतर हो गई है, जिसकी वजह से सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि खुद हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को कुछ दिनों के लिए राजधानी छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। दमघोंटू हवा की वजह से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। इस अवस्था में  खुद को सुरक्षित और हेल्दी रखने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते है कि कैसे बचें और कितना हानिकार है जहरीली हवा। 

प्रेग्नेंसी में कैसे हानिकारक है प्रदूषण?

डॉक्टर बताते हैं कि PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों की ज्यादा मात्रा फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकती है और यहां तक कि ब्लड स्ट्रीम में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों प्रभावित होते हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान जहरीली हवा के संपर्क में आने से समय से पहले जन्म, कम वजन का शिशु, प्रेग्नेंसी में हाई ब्लड प्रेशर और बच्चे में विकास संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

कैसे अपना ख्याल रखें प्रेग्नेंट महिलाएं?

एक्स्पर्ट्स के अनुसार  गंंभीर परिणामों से यह तो साफ है कि तेजी से बढ़ता प्रदूषण प्रेग्नेंसी में कई नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सुरक्षित और हेल्दी रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

  • सुरक्षित रहने के लिए प्रदूषण के चरम समय खासकर सुबह और देर शाम, बाहर जाने से बचना चाहिए।
  • घर की खिड़कियां बंद रखें, घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और बाहर निकलते समय N95 मास्क जरूर पहनें। इससे प्रदूषण के संपर्क को कम करने में मदद मिलती है।
  • अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स जैसे फल, मेवे और हरी सब्जियां शामिल करें, जिससे प्रदूषकों से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में मदद मिलती है।
  • हाइड्रेटेड रहना, डिलीवरी से पहले योग जैसे घर के अंदर एक्सरसाइज करना और रेगुलर चेकअप करवाना भी उतना ही जरूरी है।
  • अगर खांसी, सांस फूलना या चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाई दें।

