वेब सीरीज हेलो बच्चों का ट्रेलर रिलीज, टीवीएफ और नेटफ्लिक्स कोलेबोरेशन कर बनाई सीरीज, जाने कब होगी रिलीज

मुंबई। नेटफ्लिक्स ने वेब सीरीज हेलो बच्चों का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। यह एक नई ओरिजिनल सीरीज़ है जो एजुकेटर अलख पांडे के सफ़र से प्रेरित है। यह द वायरल फीवर (the viral fever) के साथ एक और कोलेबोरेशन है, जो छह मार्च को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाला है। यह शो में स्टूडेंट की उम्मीदों और एक टीचर की बदलाव लाने वाली भूमिका पर आधारित है, जिसका विश्वास बदलाव का कैटलिस्ट बन गया। कोटा फैक्ट्री की सफलता के बाद नेटफ्लिक्स और TVF पूरे भारत के अनुभवों पर आधारित एक कहानी के साथ क्लासरूम में लौट रहे हैं। टाइटल लाइन हेलो बच्चों एक ऐसे मूवमेंट की ओर इशारा करती है जो एक मामूली क्लासरूम से शुरू हुआ और शहरों, कस्बों और देश की छोटी-छोटी गलियों के स्टूडेंट्स तक पहुंच गया।

ट्रेलर में मुश्किलों और उम्मीदों से बनी पांच अलग-अलग स्टूडेंट की यात्राओं की एक झलक दिखाता है। एक लड़का अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे की तंगी से जूझता है। एक छोटी लड़की उन उम्मीदों का विरोध करती है जो उसकी पढ़ाई कम करने का खतरा पैदा करती हैं। एक और स्टूडेंट चुपचाप क्रिकेट का अपना पैशन छोड़कर परिवार की ज़िम्मेदारियां उठाता है। अपनी अलग-अलग असलियत के बावजूद वह एक ही सपने से जुड़े हैं और एक टीचर की गाइडेंस से मज़बूत होते हैं, जो उनके पोटेंशियल पर भरोसा करता है। प्रतीश मेहता के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज़ में विनीत कुमार सिंह लीड रोल में हैं। उनके साथ विक्रम कोचर और गिरिजा ओक गोडबोले हैं। कलाकारों में सतेंद्र सोनी, सोनू कुमार यादव, अंशुल डोगरा, समता सुदीक्षा, वरुण बुद्धदेव और नमन जैन भी हैं, जो पर्सनल और सिस्टमिक मुश्किलों से जूझ रहे स्टूडेंट्स का रोल निभाते हैं।