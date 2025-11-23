VIDEO: नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर फिल्म अखंडा-2 का ट्रेलर रिलीज, पांच दिसंबर को देश भर के थिएटर्स में होगी रिलीज

मुंबई। मेकर्स ने आखिरकार नंदमुरी बालकृष्ण (Nandamuri Balakrishna) स्टारर अखंडा- 2 (Akhanda- 2) का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। बोयापति श्रीनु ने मूवी को डायरेक्ट किया है। अखंडा की ज़बरदस्त सक्सेस के बाद, फैंस इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह मूवी पांच दिसंबर को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है।

दो मिनट और इकतालीस सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत में भारत के बाहर और अंदर की बुरी ताकतों का एक ग्रुप दिखाया गया है, जो देश की स्पिरिचुअल आज़ादी को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण को इंट्रोड्यूस किया गया, जो फिल्म में हिंदू धर्म के रक्षक अखंडा का रोल कर रहे हैं। सीक्वल में उनका मुकाबला आदि पिनिसेट्टी (Adi Pinisetty) से होगा, जो एक रहस्यमयी और जादुई रूप से ताकतवर आदमी का रोल कर रहे हैं, जो एक शैतानी कंकाल को बुलाने में कैपेबल है। नंदमुरी बालकृष्ण के हाई-ऑक्टेन सीन ट्रेलर की खास बातों में से थे। फिल्म को राम अचंता, गोपी अचंता और ईशान सक्सेना (Ram Achanta, Gopi Achanta and Ishaan Saxena) ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। नंदमुरी बालकृष्ण के अलावा, अखंड 2 में संयुक्ता फीमेल लीड में हैं और आदी पिनिसेट्टी एक अहम रोल में हैं। हर्षाली मल्होत्रा ​​भी एक अहम रोल में हैं। फिल्म में सी रामप्रसाद और संतोष डी देतके की सिनेमैटोग्राफी, तम्मीराजू की एडिटिंग और एएस प्रकाश का प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है।