  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. VIDEO: नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर फिल्म अखंडा-2 का ट्रेलर रिलीज, पांच दिसंबर को देश भर के थिएटर्स में होगी रिलीज

VIDEO: नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर फिल्म अखंडा-2 का ट्रेलर रिलीज, पांच दिसंबर को देश भर के थिएटर्स में होगी रिलीज

मेकर्स ने आखिरकार नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर अखंडा- 2 का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। बोयापति श्रीनु ने मूवी को डायरेक्ट किया है। अखंडा की ज़बरदस्त सक्सेस के बाद, फैंस इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह मूवी पांच दिसंबर को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। मेकर्स ने आखिरकार नंदमुरी बालकृष्ण (Nandamuri Balakrishna) स्टारर अखंडा- 2 (Akhanda- 2) का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। बोयापति श्रीनु ने मूवी को डायरेक्ट किया है। अखंडा की ज़बरदस्त सक्सेस के बाद, फैंस इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह मूवी पांच दिसंबर को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है।

पढ़ें :- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा- सपा के चीफ गुमराह हैं

दो मिनट और इकतालीस सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत में भारत के बाहर और अंदर की बुरी ताकतों का एक ग्रुप दिखाया गया है, जो देश की स्पिरिचुअल आज़ादी को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण को इंट्रोड्यूस किया गया, जो फिल्म में हिंदू धर्म के रक्षक अखंडा का रोल कर रहे हैं। सीक्वल में उनका मुकाबला आदि पिनिसेट्टी (Adi Pinisetty) से होगा, जो एक रहस्यमयी और जादुई रूप से ताकतवर आदमी का रोल कर रहे हैं, जो एक शैतानी कंकाल को बुलाने में कैपेबल है। नंदमुरी बालकृष्ण के हाई-ऑक्टेन सीन ट्रेलर की खास बातों में से थे। फिल्म को राम अचंता, गोपी अचंता और ईशान सक्सेना (Ram Achanta, Gopi Achanta and Ishaan Saxena) ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। नंदमुरी बालकृष्ण के अलावा, अखंड 2 में संयुक्ता फीमेल लीड में हैं और आदी पिनिसेट्टी एक अहम रोल में हैं। हर्षाली मल्होत्रा ​​भी एक अहम रोल में हैं। फिल्म में सी रामप्रसाद और संतोष डी देतके की सिनेमैटोग्राफी, तम्मीराजू की एडिटिंग और एएस प्रकाश का प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बता दिया अपना पूरा प्लान, बोले- कल शपथ लेने के तुरंत बाद मैं...

सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बता दिया अपना पूरा...

VIDEO: नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर फिल्म अखंडा-2 का ट्रेलर रिलीज, पांच दिसंबर को देश भर के थिएटर्स में होगी रिलीज

VIDEO: नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर फिल्म अखंडा-2 का ट्रेलर रिलीज, पांच दिसंबर को...

Lucknow News : संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले -उलझन में फंसे विश्व के लिए समाधान प्रस्तुत करती है गीता

Lucknow News : संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले -उलझन में फंसे विश्व...

अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच के लिए टीम इंडिया का हुआ चयन, गिल हुए बाहर, केएल राहुल को बनाया गया कप्तान

अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच के लिए टीम इंडिया का हुआ चयन,...

बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा एलान, बोले- 2029 में जरूर लड़ूगा चुनाव, मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है जनता

बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा एलान, बोले- 2029 में जरूर लड़ूगा चुनाव,...

भारत की बेटियों ने एक महीने के अंदर फिर लहराया तिरंगा, रचा इतिहास, देश के खाते में आया दूसरा टी20 विश्व कप

भारत की बेटियों ने एक महीने के अंदर फिर लहराया तिरंगा, रचा...