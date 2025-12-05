नही रिलीज हुई बालकृष्ण स्टाार अखंड-2, पांच दिसबंर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में होनी थी रिलीज

मुंबई। नंदमुरी बालकृष्ण (Nandamuri Balakrishna) स्टारर फिल्म ‘अखंड 2’ (The film ‘Akhand 2’) के मेकर्स ने अनाउंस किया कि ज़रूरी हालात की वजह से फिल्म की रिलीज़ पोस्टपोन कर दी गई है। नंदमुरी बालकृष्ण के अलावा, अखंड 2 में संयुक्ता फीमेल लीड रोल में हैं और आदी पिनिसेट्टी एक अहम रोल में हैं। मूवी को राम अचंता, गोपी अचंता और ईशान सक्सेना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म पांच दिसंबर को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी। हालांकि, टीम ने अब रिलीज़ डिले कर दी है और फैंस से परेशानी के लिए माफी मांगी है।

प्रोडक्शन हाउस 14 रील्स प्लस ने एक्स पर एक स्टेटमेंट शेयर करते हुए अचानक हुए डेवलपमेंट पर अफसोस जताया है। लिखा कि बहुत भारी मन से हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि अखंड— 2 कुछ ज़रूरी वजहों से तय समय पर रिलीज़ नहीं हो पाएगी। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है और हम सच में समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतज़ार कर रहे हर फ़ैन और मूवी लवर को कितनी निराशा होती है। हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुई परेशानी के लिए हम दिल से माफ़ी चाहते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम वादा करते हैं कि बहुत जल्द एक पॉज़िटिव अपडेट शेयर करेंगे।