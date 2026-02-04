तापसी पन्नू स्टारर फिल्म अस्सी का ट्रेलर आया सामने, जाने कब होगी फिल्म रिलीज

तापसी पन्नू स्टारर फिल्म अस्सी का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो गया है। यह फिल्म रेप केस की असहज सच्चाई की एक बेबाक झलक दिखाता है, जो हर दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। मेकर्स ने बुधवार को फिल्म अस्सी का ट्रेलर रिलीज़ किया, जो एक इन्वेस्टिगेटिव कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित है। यह न सिर्फ दर्दनाक घटना को दिखाता है, बल्कि पीड़ितों को न्याय पाने के लिए जांच और कानूनी कार्यवाही की जटिल भूलभुलैया से भी गुज़रना पड़ता है।
तापसी पन्नू का एक एक तेज़-तर्रार इन्वेस्टिगेटिव सफ़र शुरू होता है जो समाज की अंधेरी और परेशान करने वाली परतों में गहराई से जाता है। साथ ही नैतिकता, जवाबदेही और आने वाली पीढ़ी के बारे में असहज सवाल भी उठाता है। तापसी के अलावा फिल्म अस्सी में प्रतिभाशाली कलाकारों की एक टीम है, जिसमें कानी कुसरुति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब शामिल हैं। इसके साथ ही नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा (Naseeruddin Shah, Supriya Pathak and Seema Pahwa) स्पेशल अपीयरेंस में हैं। ट्रेलर के बारे में बात करते हुए तापसी ने बताया कि मुझे लगा कि इन कहानियों को एक साथ लाने और लोगों के सामने रखने का समय आ गया है ताकि हम खुद को याद दिला सकें कि हम रोज़ाना अपराध की खबरों के तौर पर जो पढ़ते हैं, उसे कभी भी नॉर्मल नहीं मानना चाहिए। ये घटनाएं चिंताजनक हैं, ये हमारे आस-पास हो रही हैं और ऐसा लगता है कि ये बढ़ रही हैं। कभी-कभी यह सिर्फ अपराध के बारे में नहीं होता, बल्कि इस बारे में भी होता है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार इसे रोकने के लिए कितना काम करते हैं। जब हमने इसे दो घंटे की कहानी का रूप दिया, तो एक कलाकार के तौर पर यह मेरे लिए बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि यह आपको उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है। जिससे हम अक्सर नज़रें चुराते हैं, जैसा कि एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म अस्सी को भूषण कुमार, कृष्णन कुमार और सिन्हा ने बेनारस मीडियावर्क्स प्रोडक्शन के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।