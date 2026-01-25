माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुआ व्यवहार अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण : मौलाना सैफ अब्बास

लखनऊ। शिया मार्कज़ी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास (Maulana Saif Abbas, President of Shia Markazi Chand Committee) ने प्रयागराज में माघ मेला (Magh Mela) के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati) जी के साथ हुई घटना पर निंदा की है। मौलाना सैफ अब्बास (Maulana Saif Abbas) ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज (Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati) जी पूरे हिंदुस्तान के एक सम्मानित और प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्तित्व हैं। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है।

उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक गुरु के साथ ऐसा व्यवहार सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान की परंपरा के विरुद्ध है। मौलाना सैफ अब्बास (Maulana Saif Abbas) ने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा की जाए और यदि जिला प्रशासन की ओर से कोई चूक या अनुचित कदम उठाया गया है, तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। मौलाना सैफ अब्बास (Maulana Saif Abbas) ने दोहराया कि भारत की पहचान सर्वधर्म सम्मान और आपसी भाईचारे से है। इसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।