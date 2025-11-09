Bigboss 19: वूमन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों का होगा बिग बॉस 19 में धमाकेदार स्वागत

  1. हिन्दी समाचार
टीम इंडिया की ऐतिहासिक आईसीसी महिला विश्व कप जीत के बाद हर तरफ जश्न  का माहौल बन हुआ है। इस बीच  पूर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा ‘बिग बॉस 19’ के सेट पर आमंत्रित किया गया था। दोनों वीकेंड के वॉर के दूसरे दिन रविवार को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से मिलने पहुंची हैं। ‘बिग बॉस 19’ के सेट से तस्वीरें साझा करते हुए, झूलन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘यह महीना अब तक कई अविस्मरणीय रातों से भरा रहा है, और यह निश्चित रूप से उन रातों में से एक थी। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान और अंजुम चोपड़ा के साथ मंच साझा करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। वहीं लोग इस एपिसोड को देखने के लिए बेकरार हैं।

वूमन टीम बनी विश्वविजेता

आईसीसी महिला विश्व कप जीतने का भारत का वर्षों पुराना सपना आखिरकार टूट गया, 2005 और 2017 के फाइनल में मिली दो निराशाजनक हार के बाद। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। इस मैच में शेफाली शर्मा (87 और 2/36) और दीप्ति शर्मा (58 और 5/39) ने ऐसा ऑलराउंड प्रदर्शन किया जो लाखों लोगों के जेहन में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा और भविष्य के क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। टीम इंडिया को बधाई देते हुए, झूलन गोस्वामी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ‘इंतजार लंबा था, लेकिन खुशी…बेजोड़ थी।’ अंजुम चोपड़ा ने पोस्ट किया, ‘लड़कियों ने हमारे सपनों को साकार किया है और हम वूमन इन ब्लू के लिए एक शानदार नए युग की उम्मीद कर रही हैं।’

स्टार गेंदबाज रही हैं झूलन

झूलन और अंजुम प्रसारणकर्ता के रूप में मैदान पर मौजूद थीं और उन्होंने टीम के साथ जीत का जश्न मनाया। हरमनप्रीत को गले लगाते हुए झूलन अपने आंसू नहीं रोक पाईं। महिला वनडे में 22.04 की औसत से 255 विकेट लेकर झूलन के नाम सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 12 टेस्ट, 204 वनडे और 68 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लेने और सभी प्रारूपों में 355 विकेट लेने के बाद 2022 में अपने करियर का अंत किया। महिला टेस्ट प्रारूप में, झूलन ने 12 मैचों में 44 विकेट लिए हैं, जिनका औसत 17.36 और इकॉनमी 2.02 रहा है। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में उनके नाम 56 विकेट हैं, जिनका औसत 21.94 और इकॉनमी 5.45 रहा है। अंजुम ने 150 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

