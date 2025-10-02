भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंख से भी देखा जाए: अखिलेश यादव

  1. हिन्दी समाचार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक आंकडा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यूपी में दलित अत्याचार बढ़ता जा रहा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक आंकडा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यूपी में दलित अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि, एक आंकड़ा ये भी है। भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंख से भी देखा जाए। उप्र में दलित दमन चरम पर है।

पढ़ें :- स्वदेशी अब केवल खादी तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की दिनचर्या का बन गया है पाठ: सीएम योगी

पढ़ें :- संभल में अवैध निर्माण पर एक बार फिर चला बुलडोजर, मदरसे और मैरिज पैलेस को क‍िया गया जमींदोज

उन्होंने आगे लिखा, एक टीवी शो इस आँकड़े पर भी होना चाहिए। एक होर्डिंग इस सच का भी लगना चाहिए। ⁠एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर भी समाचार के रूप में प्रसारित-प्रकाशित होनी चाहिए। एक एसआईटी इसकी विवेचना के लिए भी बननी चाहिए। ⁠एक अध्याय इसके लिए भी, पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। ⁠एक जांच आयोग इसके लिए भी बैठाया जाए। ⁠एक विशेष वाहिनी, दलित-दमन के उन्मूलन के लिए भी बनाई जाए। एक श्वेतपत्र इस काले अपराध पर भी आना चाहिए। ⁠एक रोड शो इस समस्या के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए निकाला जाए। ⁠एक ‘पाँच हज़ार वर्षीय’ आयोजन, इस ऐतिहासिक उत्पीड़न की ‘पंच सहस्राब्दी’ के रूप में, चेतना जगाने के लिए भी आयोजित किया जाए।

