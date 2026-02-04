  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Sleep Affect Bone Health :  बोन और स्लीप का गहरा कनेक्शन है , नींद की कमी हड्डियों को बना रही अंदर से खोखला

Sleep Affect Bone Health :  बोन और स्लीप का गहरा कनेक्शन है , नींद की कमी हड्डियों को बना रही अंदर से खोखला

नींद की कमी हेल्थ को विशेष रूप से प्रभावित करती  है।   पर्याप्त आराम न मिलने की वजह से सिर्फ थकान ही नहीं, बल्कि आपकी हड्डियों को भी अंदर से कमजोर कर सकती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sleep Affect Bone Health :  बोन और स्लीप का गहरा कनेक्शन है , नींद की कमी हड्डियों को बना रही अंदर से खोखला

Sleep Affect Bone Health :  बोन और स्लीप का गहरा कनेक्शन है...

Fake Sweet Potato Test :  घर पर जांच करें शकरकंद की शुद्धता ,  ऐसे करें पहचान

Fake Sweet Potato Test :  घर पर जांच करें शकरकंद की शुद्धता...

Eye Care Tips : आंखों को आराम देने के लिए ये नियम है आसान , जानें इसे अपनाने के फायदे

Eye Care Tips : आंखों को आराम देने के लिए ये नियम...

Budget 2026 : हेल्थकेयर सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान, बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत अगले साल में 10000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी सरकार  

Budget 2026 : हेल्थकेयर सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान, बायो फार्मा शक्ति...

Health Budget 2026 : हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के लिए कई अहम ऐलान, 'बायो-फार्मा शक्ति' मिशन से खुलेंगे तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान

Health Budget 2026 : हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के लिए कई अहम...

Dadi Ke Nuskhe  :  सूखी हो या कफ वाली खांसी , दादी के इन धरेलू नु्स्खों से मिलेगा आराम

Dadi Ke Nuskhe  :  सूखी हो या कफ वाली खांसी , दादी...