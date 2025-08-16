  1. हिन्दी समाचार
  3. पुतिन से नही बनीं बात तो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को US बुलाया, अब अमेरिकी राष्ट्रपति उठाएंगे ये बड़ा कदम

Russia-Ukraine Peace Agreement: अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बंद कमरे में घंटों चली बैठक बेनतीजा रही हैं। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक बहुत अच्छी रही। इसके साथ उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए अगले कदम की जानकारी दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सूट पहने कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन है : अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, “अलास्का में एक शानदार और बेहद सफल दिन! रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक बहुत अच्छी रही, साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नाटो के अत्यंत सम्मानित महासचिव सहित विभिन्न यूरोपीय नेताओं के साथ देर रात हुई फ़ोन कॉल भी बहुत अच्छी रही। सभी ने यह तय किया कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौते पर पहुँचना है, जिससे युद्ध समाप्त हो जाएगा, न कि केवल युद्धविराम समझौता, जो अक्सर टिक नहीं पाता। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सोमवार दोपहर को डी.सी., ओवल ऑफिस, आएँगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बैठक का कार्यक्रम तय करेंगे। संभवतः, लाखों लोगों की जान बच जाएगी।”

