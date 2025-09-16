Health Tips : रोज सुबह 15 से 20 पुश अप करने से होंगे अनेक फायदे , बॉडी पोस्चर में सुधार के साथ मिलेंगे और भी 6 फायदे

आज के समय में अगर आप अपने सेहत और व्यायाम पे ध्यान देते हैं तो आपके लिए ये किसी किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा। अगर आप आपके पास ज्यादा वर्कआउट करने का टाइम नहीं है तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक एक्सर्साइज़ जिससे आप अपनी फिटनेस को सुधार सकें? पुश-अप्स एक बहुत ही अच्छी एक्सर्साइज़ है जो की बेहद असरदार एक्सरसाइज है, जिसे करने के लिए न किसी महंगे इक्विपमेंट की जरूरत होती है और न ही जिम में घंटों बिताने की। रोज सुबह 15-20 पुश-अप्स करने से न केवल शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि इससे आपकी हड्डियां, दिल और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर (Benefits of Push-Ups) होता है। आइए जानते हैं इसके फायदे

रोज सुबह पुश अप्स के फायदे

1 – मांसपेशियों को मजबूत बनाता है- पुश-अप्स करने से छाती, कंधे, ट्राइसेप्स, कोर और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह शरीर को टोन करता है और ताकत बढ़ाता है, जिससे आप फिजिकली एक्टिव बने रहते हैं।

2 – कोर स्ट्रेंथ और बैलेंस में सुधार- इस एक्सरसाइज को करने से आपके पेट और कमर की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। इससे आपका शरीर ज्यादा बैलेंस्ड और स्टेबल रहता है, जिससे दिनभर की गतिविधियों को करने में आसानी होती है।

3 -दिल की सेहत में सुधार- पुश-अप्स करने से हार्ट रेटतेज होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इससे हार्ट की कार्यक्षमता बेहतर होती है और हार्ट डिजीज़ का खतरा कम होता है।

4 -फैट बर्न और वजन नियंत्रण- यह एक बेहतरीन फुल-बॉडी वर्कआउट है, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इससे वजन कम करने और फैट घटाने में मदद मिलती है।

5 -हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है- पुश-अप्स करने से आपकी हड्डियां और जोड़ों की स्थिरता बढ़ती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है।

6 – बॉडी पोस्चर में सुधार- गलत बॉडी पोश्चर से पीठ और गर्दन में दर्द हो सकता है। पुश-अप्स रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता हैं और बॉडी पोश्चर को सुधारने में मदद करया हैं।

7 -स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है- इस एक्सरसाइज को करने से हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जो मूड को बेहतर बनाता है और स्ट्रेस या डिप्रेशन को कम करता है।

8 – कम समय में पूरा बॉडी वर्कआउट- बिना किसी उपकरण के की जाने वाली यह एक्सरसाइज पूरे शरीर पर असर डालती है, जिससे आप कम समय में भी फिटनेस बनाए रख सकते हैं।