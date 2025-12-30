ये लूटने वाले लोग जैसा आचारण रखे थे वैसा दूसरे के बारे में समझते हैं...अखिलेश यादव पर केशव मौर्य ने साधा निशाना

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, ये लूटने वाले लोग जैसा आचरण रखे थे, वैसा दूसरे के बारे में समझते हैं। 2027 में सपा का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। उनका अहंकार जनता चकनाचूर करेगी।

केशव मौर्य ने कहा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ 2014 से जब पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है तब से एक ही मंत्र है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और जिसने भी देश को लूटकर खाया है उससे पाई-पाई वसूलकर देश के भलाई में लगा दूंगा।

उन्होंने आगे कहा, ये लूटने वाले लोग जैसा आचारण रखे थे वैसा दूसरे के बारे में समझते हैं, हमारी सरकार गरीब कल्याण, गांव और शहर के विकास के लिए है, हमारी सरकार बिना भेदभाव किए सबका विकास करने के पक्षधर है और उसी प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं ये अखिलेश यादव की बौखलाहट है कि वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। 2027 में सपा का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। उनका अहंकार जनता चकनाचूर करेगी।

बता दें कि, केशव मौर्य प्रयागराज दौरे के दौरान गंगा नदी पर मलाक हरहर से बेलीरोड के मध्य निर्माणाधीन 6 लेन पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए मानक के अनुरूप से कार्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य एवं अन्य प्रतिष्ठितजन की गरिमामयी उपस्थिति रही।