Mango Kernels are Beneficial for its Treatment: आम की गुठली में छिपे है ये औषधिय गुण, सेवन करने से दूर होती हैं ये परेशानियां

Mango Kernels are Beneficial for its Treatment: आम फलो का राजा कहा जाता है। आम लोगों के जुबान और दिल पर राज करता है। आम खाने के बाद इसकी गुठलियों को फेंक दिया जाता है। आम की गुठलियों (Mango Kernels) में औषधी के गुण मौजूद होते है।

आम की गुठलियों (Mango Kernels) का सेवन करने से कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसमें पोटैशियम, सोडियम,आयरन,कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम के तत्व पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से कई तरह की बीमारियों में फायदा करता है।