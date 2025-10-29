Health Tips : सोने से पहले ये गलतियां बना रही हैं आपको बीमार, अच्छी सेहत के लिए इन्हे करे अलविदा

ये सच है कि अच्छी सेहत के लिए हमे अच्छी नींद लेना जरूरी है लेकिन आप सोने में कुछ आदते ऐसी होती है जो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। इसलिए इन गलतियों में सुधार करना काफी जरूरी है। आइये जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें तुरंत छोड़ना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा।

मोबाइल फोन का इस्तेमाल

सोने से ठीक पहले स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करना आजकल एक आम आदत बन गई है। लेकिन इससे निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को कन्फ्यूज कर देती है और मेलाटोनिन हार्मोन कम रिलीज होता है। नतीजा? नींद न आना, टूटी-टूटी नींद आना और नींद की पूरी साइकिल बिगड़ जाना। लंबे समय तक ऐसा होने पर इससे मानसिक तनाव, आंखों पर जोर, मोटापा और यहां तक कि डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है।

भारी या मसालेदार खाना खाना

दिन भर बिजी रहने के कारण कई लोग रात को देर से और भारी खाना खाते हैं। सोने से ठीक पहले पेट भरकर खाना पाचन तंत्र के लिए एक बोझ की तरह होता है। शरीर को खाना पचाने में एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे नींद में खलल पड़ती है। मसालेदार खाना सीने में जलन और अपच की समस्या पैदा कर सकता है। नियमित रूप से ऐसा करने से पेट की गंभीर बीमारियां, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है।

कैफीन पीना

सोने से कुछ घंटे पहले चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स पीना नींद के लिए जहर के समान है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है, जो नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है और नींद भगा देता है। इससे आप देर तक जागते रहते हैं और नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है। लगातार इस आदत के चलते इनसोम्निया, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

स्ट्रेस लेना और नेगेटिव बातें करना

सोने का समय शांति से बिताने का होता है, लेकिन अगर आप उस समय ऑफिस की टेंशन, पारिवारिक चिंताएं या कोई नकारात्मक बातचीत कर रहे हैं, तो इससे आपका दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है। तनाव की स्थिति में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो नींद में बाधक है। इस आदत से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जन्म ले सकती हैं।