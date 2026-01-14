  1. हिन्दी समाचार
चीन से आयात का विरोध कर रहे थे, यहां तो साक्षात स्वागत कर रहे हैं…भाजपा सरकार पर बरसे अखिलेश यादव

मिलनेवालों को मालूम है क्या कि वो भारत आकर जिससे मिल रहे हैं, उनका काग़ज़ों पर कोई अता-पता नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड लोग हैं। उनका कहीं कोई पंजीयन नहीं है। आज बात मुलाक़ात तक पहुंच गयी, इसका मतलब तैयारी कई सालों से चल रही थी, फिर ये बहिष्कार का ड्रामा क्या भाजपाई अपने समर्थकों की आंख में धूल झोंकने के लिए कर रहे थे?

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, भाजपा और उनके संगी-साथी स्वदेशी करते-करते परदेसी हो गये क्या? कहां तो चीन से आयात का विरोध कर रहे थे, यहां तो साक्षात् स्वागत कर रहे हैं। लगता है भाजपा के वैचारिक उस्ताद पड़ोसी देश से एकदलीस व्यवस्था का मास्टर क्लास ले रहे हैं।

अखिलेश यादव ने आगे लिखा, भाजपा के उन बेचारे समर्थकों के चेहरे आज कोई जाकर देखे जो चीनी सामान के बहिष्कार के लिए दरवाज़े खटखटाते घूम रहे थे। बेचारे आज बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं और आपस में व्हाट्सएप मैसेज करके कह रहे हैं, सुना तो था कि भाजापा किसी की सगी नहीं है पर हमको ही धोखा दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। अब उनको अपने वैचारिक पूर्वजों की तरह भूमिगत होना पड़ेगा। ये समर्थक ‘रंगे सियार’ की उस कहानी को भूल गये थे, जिसका राज़ एक दिन पानी बरसने पर खुल जाता है।

