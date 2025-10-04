Karwachauth 2025 : सुहागन महिलाओं के बीच वायरल हुआ भोजपुरी ये गाना, youtubeपर कर रहा ट्रेंड

अक्टूबर में हमारे कई फ़ेस्टिवल्स पड़ते हैं जिसमें दशहरा बीत गया अब करवाचौथ की तैयारी शुरू हो गयी है। करवाचौथ जो की सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए रहती हैं । करवाचौथ की रौनक अब बाज़ारों में देखने को मिल रहा है । इसके साथ ही पूर्वांचल की महिलाओं के बीच भोजपुरी करवा चौथ गीत भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसा ही एक भोजपुरी करवा चौथ गीत यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा है।

सॉन्ग को मिले 23 मिलियन

‘आज करवा चौथ है…’ ये गाना यूट्यूब पर ट्रेंड है। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के खजाने से निकलने वाला ये करवा चौथ स्पेशल सॉन्ग लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। यूट्यूब पर ही नहीं, ये गाना सोशल मीडिया पर भी खूब छाया हुआ है । इस करवा चौथ स्पेशल सॉन्ग को अब तक 2.3 करोड़ (23 मिलियन) बार देखा जा चुका है।

कल्पना ने गाया गाना

बता दें कि ‘आज करवा चौथ है…’ सॉन्ग भोजपुरी फिल्म ‘जीना तेरी गली में’ का हिट सॉन्ग है जिसे फेमस भोजपुरी सिंगर कल्पना ने गाया है. इस गाने को सुशील सिंह और रिंकु घोष के बीच फिल्माया गया है. गाने की वीडियो में रिंकु घोष 16 श्रृंगार करके अपने पति सुशील सिंह के लिए गाना गाती दिखाई दे रही है. इसके अलावा गाने में रिंकु घोष अपनी सखियों के साथ नाचती और गाती हुई भी दिखाई दे रही।

कब रिलीज हुई थी फिल्म?

बता दें कि फिल्म ‘जीना तेरी गली में’ साल 2013 में रिलीज हुई थी. ये रोमांटिक फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।