Bigg Boss 19 Elimination: बिगबॉस 19 के पाचवें हफ्ते ये कंटेस्टेंट होगा बेघर , 30 मिलियन हैं Followers

मोस्ट पॉपुलर शो बिगबॉस 19 जो की पांचवे हफ्ते पर पहुँच गया है। शो में लगातार ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। आवेज दरबार से लेकर प्रणित मोरे, नीलम गिरी, अश्नूर कौर पांचवें हफ्ते में जाकर सलमान खान के विवादित शो में नजर आए हैं। शो के पहले हफ्ते घर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ जहां अश्नूर-अभिषेक, मृदुल, गौरव, आवेज और प्रणित का ग्रुप है, वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल, जीशान कादरी, बसीर अली, फरहाना भट्ट, नीलम, अमाल मलिक और नेहल का ग्रुप है। इस हफ्ते के नॉमिनेशन में टीम A यानी कि गौरव खन्ना का पूरा ग्रुप नॉमिनेट है और उस ग्रुप से सिर्फ नीलम खतरे में हैं। इस हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को आडियन्स ने सबसे ज्यादा वोट्स देकर घर से बेघर करने का निर्णय लिया है। जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएँगे।

5वें हफ्ते में आउट हो जाएगा ये कंटेस्टेंट?

इस वक्त जितने भी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं, हर किसी की अच्छी ख़ासी फैन फॉलोइंग है । पॉपुलैरिटी के हिसाब से नीलम और प्रणित सबसे कम जाने-मानें हैं। हालांकि, इन दोनों ने ही दर्शकों को अपने गेम से इम्प्रेस कर दिया है, क्योंकि ये दोनों ही बॉटम में नहीं हैं। बिग बॉस 19 के पांचवें हफ्ते में जिस कंटेस्टेंट के सबसे ज्यादा बाहर जाने के चांस हैं, वह हैं 30 मिलियन फॉलोअर्स वाले आवेज दरबार। ये सुनकार आप को थोड़ा झटका लगा होगा लेकिन ये सच है। इस वीक आवेज को सबसे कम वोट्स मिले हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर 5वें हफ्ते की नॉमिनेशन की एक वोटिंग लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें मृदुल को 25, 935, प्रणित मोरे को 25, 933, गौरव खन्ना को 21,107, नीलम गिरी को 20580, अश्नूर कौर को 14172 और आवेज को सिर्फ 9 हजार वोट्स आए हैं।

कैसे करें अपने फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट को वोट्स?

अगर आप अभी अपने फेवरेट आवेज दरबार को एविक्शन से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें वोट्स कर सकते हैं, क्योंकि वोटिंग लाइंस बस शुक्रवार तक ही खुली रहती हैं। फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करने के लिए आपको जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) एप पर जाना होगा और वहां पर नाम के आगे टिक करके वोट डालना होगा।