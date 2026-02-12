  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ये ‘डील’ वो ‘डाल’ है, जिसको उस पर बैठनेवाले ख़ुद ही काट रहे हैं…ट्रेड डील को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा

ये ‘डील’ वो ‘डाल’ है, जिसको उस पर बैठनेवाले ख़ुद ही काट रहे हैं…ट्रेड डील को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा

अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेता लगातार इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, जिन्होंने पहले हमारे लोगों को साक्षात ज़ंजीर में बांधकर भेजा था, अब उन्होंने डील का जाल फेंककर भ्रष्ट भाजपा सरकार को मजबूर कर दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेता लगातार इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, जिन्होंने पहले हमारे लोगों को साक्षात ज़ंजीर में बांधकर भेजा था, अब उन्होंने डील का जाल फेंककर भ्रष्ट भाजपा सरकार को मजबूर कर दिया है।

पढ़ें :- “अबकी बार, ट्रंप सरकार” कहने वालों ने भारत के देशहित को चोट पहुंचाया...खरगे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये ‘डील’ वो ‘डाल’ है, जिसको उस पर बैठनेवाले ख़ुद ही काट रहे हैं । ये डील हमारे देश की सिर्फ़ ख़ेती-मज़दूरी ही नहीं बल्कि हर तरह से पैदावार-उत्पादन, काम-कारोबार और रोज़गार के ख़िलाफ़ है। ये वो अदृश्य ज़ंजीर है जो पैसे के लालच में डूबे, बिचौलियों की मानसिकतावाले, कमीशनजीवी भाजपाइयों को अपने स्वार्थवश दिख नहीं रही है।

उन्होंने आगे कहा, जिन्होंने पहले हमारे लोगों को साक्षात ज़ंजीर में बांधकर भेजा था, अब उन्होंने डील का जाल फेंककर भ्रष्ट भाजपा सरकार को मजबूर कर दिया है। अब भाजपा के वो संगी-साथी क्या भूमिगत हो गये हैं या परदेसी हो गये हैं, जो ‘स्वदेशी’ का नारा लगाते थे। आत्मनिर्भरता की जगह भाजपाइयों को ‘परनिर्भरता’ का नारा अपना लेना चाहिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

India-US Trade Deal : डिंपल यादव, बोलीं- अमेरिका के आगे नतमस्तक मोदी सरकार, केवल पर्दा डालने का हो रहा है काम

India-US Trade Deal : डिंपल यादव, बोलीं- अमेरिका के आगे नतमस्तक मोदी...

“अबकी बार, ट्रंप सरकार” कहने वालों ने भारत के देशहित को चोट पहुंचाया...खरगे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला

“अबकी बार, ट्रंप सरकार” कहने वालों ने भारत के देशहित को चोट...

गिरफ्तारी के कुछ ही घंटो बाद तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा को मिली कोर्ट से जमानत

गिरफ्तारी के कुछ ही घंटो बाद तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा...

राहुल गांधी ने मीडिया को दी नसीहत, बोले- BJP के दिए एक शब्द पर हर दिन पूरा शो नहीं चला सकते, देश का कर रहे हैं नुकसान, अपने आपको पहचानें

राहुल गांधी ने मीडिया को दी नसीहत, बोले- BJP के दिए एक...

ये ‘डील’ वो ‘डाल’ है, जिसको उस पर बैठनेवाले ख़ुद ही काट रहे हैं...ट्रेड डील को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा

ये ‘डील’ वो ‘डाल’ है, जिसको उस पर बैठनेवाले ख़ुद ही काट...

राहुल गांधी संसद में बैठकर झूठ बोलते हैं और उसे ऑथेंटिकेट भी नहीं करते...केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साधा निशाना

राहुल गांधी संसद में बैठकर झूठ बोलते हैं और उसे ऑथेंटिकेट भी...