34 साल की उम्र में इस फेमस सिंगर ने दुनिया को कहा अलविदा, ये है मौत की वजह

नई दिल्ली। ओड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री (Odia Music Industry) के पॉपुलर सिंगर ह्यूमन सागर (Human Sagar) के फैंस के लिए यह बेहद दुखद खबर है। महज 34 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 17 नवंबर की देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन (Death) से ओड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री (Odia Music Industry) और उनके चाहने वालों में शोक की लहर फैल गई है।

AIIMS में इलाज के दौरान मौत

जानकारी के अनुसार, ह्यूमन सागर (Human Sagar) को 14 नवंबर की दोपहर करीब 1:10 बजे गंभीर हालत में AIIMS भुवनेश्वर (AIIMS Bhubaneswar) के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत मेडिकल ICU में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी।

बताया जा रहा है कि एडवांस्ड केयर देने के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हो पाया। कई कोशिशों के बाद भी 17 नवंबर की रात 9:08 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में गहरा सदमा है।

क्या थी मौत की वजह?

AIIMS भुवनेश्वर (AIIMS Bhubaneswar) के डॉक्टरों के मुताबिक, ह्यूमन सागर कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में निम्न स्थितियां सामने आईं. उनकी बीमारियों की वजह से उनकी जान गई हैं।