टीम इंडिया को T20I में रास नहीं आता यह मैदान, गुवाहाटी में सिर्फ नसीब हुई है एक जीत, सूर्या ब्रिगेड के पास है रिकॉर्ड सुधारने का बेहतर मौका

टीम इंडिया (Team India) पहले दो टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड पर सुपरहिट रही है। रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में ईशान किशन (Ishan Kishan) और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने अपनी तूफानी बैटिंग से मुकाबले को पूरी तरह से एकतरफा कर डाला था। भारतीय टीम (Indian Team)  ने 209 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 15.2 ओवर में हासिल किया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

सीरीज का तीसरा टी-20 मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाना है। इस ग्राउंड पर भारतीय टीम (Indian Team)  का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में टीम इंडिया को इस मैदान पर आजतक सिर्फ एक ही जीत नसीब हो सकी है।

कैसा है गुवाहाटी में टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

भारतीय टीम ने बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में अब तक कुल मिलाकर 4 टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इसमें से टीम इंडिया को सिर्फ एक मैच में जीत मिली है, जबकि 2 मैचों में टीम ने हार का मुंह देखा है। वहीं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।

साल 2023 में भारतीय टीम (Indian Team) ने इस ग्राउंड पर अपना आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जहां 222 रन बनाने के बावजूद भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। पिछले एक साल में जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दी सूर्या की सेना गुवाहाटी में अपने रिकॉर्ड को बेहतर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया

पहले और दूसरे टी-20 में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया की निगाहें गुवाहाटी में सीरीज सील करने पर होगी। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की कप्तानी में भारतीय टीम ने दूसरे टी-20 में न्यूजीलैंड को एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से रौंद डाला था। सूर्यकुमार ने फॉर्म में वापसी करते हुए 37 गेंदों में 82 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी, जबकि ईशान किशन ने भी 32 गेंदों में 76 रन ठोके थे। हालांकि, टीम अपने बॉलर्स से जरूर इस मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।

