साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से श्रेयस अय्यर का बाहर होना तय! हार्दिक पांड्या की होगी वापसी

India vs South Africa Limited Over Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 14 नवंबर से शुरू हो रही है। जिसके बाद दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20आई सीरीज भी खेली जानी है। जिसके लिए जल्द टीम के ऐलान की संभावना है। इस बीच भारत के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के वनडे सीरीज से बाहर होने की आशंका जतायी जा रही है, जबकि टीम के दिग्गज ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं।
दरअसल, 25 अक्टूबर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच पकड़ते समय चोटिल हुए भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को आईसीयू में भर्ती में करना पड़ा था। कुछ दिनों बाद सिडनी के अस्पताल में रहने के बाद अय्यर को छुट्टी दे दी गयी थी। लेकिन, वह मेडिकल टीम की निगरानी में थे। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मेडिकल टीम ने श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर बीसीसीआई की सेलेक्शन कमेटी को इस बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। उनको मैच फिट होने के लिए अभी कम से कम एक महीने का वक्त चाहिए। ऐसे में अय्यर का आगामी वनडे सीरीज से बाहर होना तय माना जा रहा है।
एशिया कप के बाद हार्दिक पांड्या की होगी वापसी
दूसरी तरफ, स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या टीम में वापसी की तैयारी में जुटे हैं। वह एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के दौरान चोटिल हुए थे। इसके बाद से पांड्या ने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला। अब वह पूरी तरह फिट हैं और जिम में पसीना बहा रहे हैं। हालांकि, पांड्या का साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुल 24 मैचों (8 वनडे, 16 टी20) में सिर्फ 272 रन बनाए हैं। उम्मीद है कि वह आगामी सीरीज में अपने रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे।